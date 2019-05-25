全战三国兵种孔融怎么开局？破局玩法是什么？

2019-05-26 12:52:56 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全战三国兵种孔融作为第一种田王，要怎么发展破局呢，91单机小编给大家带来全面战争三国孔融破局技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。

孔融破局技巧分享

优势1：北海之怒。(前期)

这种高属性弩兵可谓是战场上以少胜多的关键倚仗，虽然维持费用在前期捉襟见肘的财政环境下显得较高，但是高破甲、高弹药、高机动的特性使得一队北海之怒能起到3-4队弓箭民兵的输出效果。排兵布阵时北海之怒与两队保护骑兵布置在战场侧面的隐蔽处(树林、地形等)，开打后正面战线黏住对方主力，将领卫队和骑兵绕侧切远程并黏住对方骑兵，这时北海之怒快速推到侧后方朝对方战线疯狂背射就可以了。对于我这种喜欢远程的玩家可谓是hhhhh无敌快乐。

中后期建安雷霆军出现，可以看做是强化近战、削弱机动性的重装版北海之怒，也很好用。

北海之怒初始属性

优势2：地缘。(后期)

战略游戏和围棋一样，讲究“金角银边草肚皮”。在全战三国中，河北、河南、湖北往往是群雄逐鹿的四战之地，而孔融所在的山东，尤其是山东半岛的东莱、北海、琅琊三郡，则很容易形成一个腹地大、战线短的稳固后方，成为北海太守问鼎中原的保障。但是问题在于，山东半岛并没有那么容易统一，西北方向黄巾军的袭扰以及南侧刘备对于琅琊郡的谋略使得孔融前期并不能耽误任何一个回合，只有度过破局阶段成功统一山东半岛，孔融的地缘优势才得以发挥。

优势3：能与人口增长匹配的满意度加成。(后期)

孔融势力特性自带人口增长，但高人口在提高补充率和种田成就感的同时也带来满意度压力。特殊建筑——学院系列则很好的解决了这个问题，经济民忠两不误，可谓种田神器。在学院和孔庙的双重满意度保障下，后期人口能够安全地托到很高。

满级学院建筑。本系列建筑一级开始加民忠，四级开始同时加民忠和经济。

劣势：缺乏高属性近战将领。(前期)

孔北海最大的短板就是近战部队，唯一的传奇将领太史慈要在20回合左右才会出现，而且招募费用相当高，这使得前期只有孔融本人一个高等级将领。因此前期近战端和骑兵端确实是乏善可陈，只能起到一个辅助、给北海之怒创造输出空间的作用。这就更要求玩家在战场上精细地使用北海之怒，走位足够安全的同时，尽可能侧射和背射。如果他们弹药殆尽之时战线上还没有取得足够的优势，那么就大势已去了。

孔北海破局详解

孔融开局

孔融开局的战略格局相对比较明确，但并不简单。首要任务是消灭北海郡内的黄巾乱军并顺势统一北海郡，在这之后系统才会给你展开后续任务。西侧的泰山郡盘踞着黄巾乱党黄邵，经过多次开局的测试，黄邵的主要战略目标是统一泰山郡，并伺机东进北海。南侧的刘备从东郡铁矿起家，有着极强的攻取琅琊的欲望(这也是刘备线的前期重要任务)，并且往往下手很快。攻取琅琊之后，刘备会沿海岸线东进，对山东半岛的汉军下手。在山东半岛扩张完毕后，刘备的主要战略方向转为中原。

由于开局8-10回合左右，北海郡内会刷出满编黄巾乱军，并且黄邵会发动一波进攻，此时的主要兵力必须放在防守北海。所以开局5-6回合之后孔融就失去了扩张半岛的机会，否则就会丢失北海郡。本身开局将领和兵员素质就远不如刘备，再加上孔融大军被牵制在北海，那么半岛的扩张竞赛是绝对打不赢AI刘备的。等黄邵的压力过后，刘备往往已经占领了琅琊甚至东莱。在这种情况下即便消灭黄邵攻取泰山，只有北海、泰山两郡的孔融，实力也远逊于北面的袁绍和南面的刘备，之后的发展就非常困难了。第一两郡的财力养不起太多兵，第二如果想夺回山东半岛就必须向原本的优质盟友刘备(外加刘备后面一票小弟)开战，外交红一片，南线压力会变得非常的大。

为了避免上述情况的发生，刘备攻略山东半岛的意图必须被遏制。考虑到各事件的时间差：刘备在4-5回合攻取琅琊之后东进、8-10回合黄邵和黄巾乱军出现两个满编的攻击波。孔融开局的战略方针就非常明确了：首回合统一北海之后，以最快的速度南下攻取琅琊，阻断刘备东进的线路，之后大军返回北海修整备战，抗住黄邵攻击波。北海防御战打胜之后反攻泰山消灭黄邵，以黄河为屏障防范袁绍。这些战事结束之后，大军再向东折返，逐一消灭山东半岛的汉军，统一琅琊、东莱。至此，山东四郡的稳固根据地将形成，南侧是刘备与陶谦两个稳固盟友，北侧依托黄河与袁绍对峙。无论是种田山东还是扩张河北，操作空间都非常大。

下面讲一讲具体的操作。(我虽然是老全战玩家，但是一直是佛系种田流，战役战斗操作都比较一般，这里只是提供一种思路给大家参考，完全不代表孔融势力的极限)

第一回合：

以最小的代价消灭眼前的黄巾乱军。敌军数量极少，一队将卫两队剑民兵，可以用来演练正面黏住+骑兵背冲+弓箭背射的基本战术。操作得当就可以极小代价消灭敌军，战后选择招募降军，基本可以恢复满员。之后大军东进畜牧场，同样以尽量小的代价胜利并选择招募降军。此时大军行动力已经用尽，就在畜牧场修整。第一回合不选择赎买的原因是需要尽快补充部队南下琅琊，刘关张已经在东郡往琅琊的路上，他们很快就要到了。

第二回合刚开始，孔融统一北海，刘备占领东郡铁矿

第二回合：

第二回合开始可以招募部队了，将两队弓箭民兵替换成北海之怒(直接选择替换，不要撤编后重新招募，这样换出来的北海之怒可以有将近满编的数量)并新招两队近战民兵。然后将大军开到北海和琅琊的边境等待补员(也正好用完行动力)，由于之前的小损失胜利和第一回合结束的补员，现在各部队(除了新招部队)已经将近满编，第三回合即可进入琅琊郡。

第二回合结束，北海之怒和其他部队将近满编，大军部署在边境

第三回合：

大军经过一些补员之后还没有完全满员，但是此时必须南下琅琊。走到琅琊城需要两回合，围城还需要至少一回合，再不出发刘备就要下手了。经过几次测试，比较理想的情况是在刘备军队进入琅琊郡之前就占领琅琊，而如果围城时刘备大军进入琅琊郡，那么之后他还是有一定几率越过琅琊主城继续东进扩张半岛。我推测这是因为刘备的特性使得他不会在没有军事通行权的情况下进入别的势力的领土，但如果我们攻取琅琊时刘备已经在境内，他关于军事通行权的底线就自动被破坏了，那之后他就不会再遵守军事通行权而是会直接越过我方领土东进。因此，孔融应该尽早南下，抢在刘备进入琅琊之前攻取琅琊。

第三回合结束，大军并未满员，也还走不到琅琊城

第四回合：

由于我军数量不多而且未满员，琅琊守军很可能主动出击攻击我军(电脑判定中琅琊守军加上可用于支援的城防军队可以战胜我军)。这是一个非常利好的情况，守军放弃了城防优势，而我方可以在野战中发挥北海之怒的机动性，同样通过背射战术以少胜多。这里战胜后，仍然选择招募降军，为之后的围城战做好准备。琅琊守军战败后会回城或者直接不知所踪，这之后直接大军上去围城就可以了。这时力量对比我方是有较大优势，但没有攻城器具，需要等待一回合建造攻城器具。

如果发生小概率事件，琅琊守军没有主动出击，那就只能一回合后围城，再等一回合准备攻城器具之后打难度较高的攻城战，赢还是可以赢，但是损失会比较大。

我军大胜琅琊守军，招募降军之后损失微乎其微。之后在回合内围城。

第五回合：

可以攻城了，力量对比应该是优势，这里可以手动也可以自动，因为后面两三个回合没有什么大战所以战损上不用特别精细。顺利占领琅琊后，我们终于把领土从渤海连到黄海，这也就意味着，山东半岛已经是孔北海的了。

第五回合结束，攻取琅琊，彻底切断刘备东进路线。城外有个打酱油的陶谦，不用管他。

至此，前期破局中最为关键的步骤已经完成。再过5个回合左右北海郡内将出现满编黄巾乱军，虽然数量众多但都是质量低下的初级兵。依托城防以少胜多非常简单。这期间只要在北海郡内整军备战就可以了。消灭乱军之后，黄邵也会很快向北海郡进攻，同样依托城防打防御战或是在城市附近打有援军的进攻，都可以很稳地战胜黄邵。其主力被我们消灭之后，泰山郡可谓唾手可得，一波反推即可攻灭黄邵势力。

这里攻占琅琊之后不推荐直接东进占领半岛的原因在于，北海乱军的出现具有一定时间上的不确定性，而半岛最近的城镇——琅琊贮木场距离北海主城也有两个回合的距离，届时回援是来不及的，直接在北海招募将领则会浪费大量的金钱，即便战胜，新招募的不满员部队也无力应对即将到来的黄邵大军。反正在攻取琅琊，切断刘备东进路线之后，山东半岛已是囊中之物，并不急于占领。因此，在北海郡备战是最为稳妥的选择。

统一北海、泰山两郡后，可在泰山招募少量兵力，警惕河北袁绍。孔融则率大军东归，逐一攻取山东半岛各郡县即可。至此，泰山、北海、琅琊、东莱四郡被悉数收入囊中，财政条件和经济潜力大为改善，外交状态也非常稳妥。孔融已经呈雄踞山东之势，完全具有问鼎中原的能力。接下来是北渡黄河速攻袁绍，还是南下江淮背刺刘备，亦或是据守山东积攒实力，自由度和潜力都是十分巨大的。

统一的山东半岛与全境政治格局，外交状态良好，战略方向集中，孔北海大有作为。