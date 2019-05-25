全境封锁2爆炸流电工怎么配装？爆炸流电工配装技巧分享

2019-05-26 12:50:58 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

爆炸流电工是《全境封锁2》游戏中比较重要的，但是很多小伙伴都不知道在游戏中爆炸流电工怎么配装好呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

最新极限六炸电工，唯一不足的还是无人机的那个闪电战炸药的插件没刷到2600+的，有个2763的插件差40点无法生效，或者胸甲出1000电力也行。

1、背包换成阿尔卑斯的长途或元素，还能多一个电子学插槽，电力能到3000+。

2、如果刷到紫色的“普通系统改造模块”加无人机溜溜球双电力的插件，可以把胸甲换成阿尔卑斯强化实用胸甲插这个插件，电力能到3200+，但是这玩儿真的比背包还难刷。