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三国全面战争怎么配兵？配兵与战斗方法分享

2019-05-26 12:46:31来源：91单机游戏编辑：沐兮

最近很多玩家都在问三国全面战争怎么配兵？怎么战斗好？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

《三国全面战争》在战斗时需要玩家合理配兵与制定打法，这样才能在最后获得胜利。

游民星空

很多玩家喜欢玩演义模式的，体验将领无双。当然也有不少喜欢史实，体验纵横沙场。

配兵和战斗方式都是演义和史实共用的，毕竟我玩到现在也没有靠将领杀满编赢过，依稀记得最多一次杀了是300多好像。

配兵

我的将领也不是刘关张，吕布赵云之类的猛将。

曹操开局，夏侯惇，曹操，郭嘉，万金油组合

鉴于我开的是双普通，可能到极难会遇到点挫折和问题，那我先在这道个歉。困难和普通应该是差别不大的，没多大问题。

配将木火水，配兵木带四矛两刀，火带六骑，水带六弩，2000的维持费。建议，将领和睦，就是将领兵拍的右上角是绿色对号的。

打法核心

靠弩的射程打部队脱节，打优势。弩250的射程，弓的范围是200?应该是扇形大了一圈。

默认阵型，中间四矛兵，将领在矛兵前，左右一队刀。骑兵按两队为一个编队，左右外侧。哪边两只哪边一只。怎么放看心情。学会用ctrl按住部队平移，外加ait改变部队角度，让矛兵对正。

这时候情况分为两种，一种对面攻你守，那就摆好阵型不要动。另一种你攻对面守，那就摆好阵型一点点平移，反正时间够不是。

电脑ai从中世纪开始就有一个短板，或者是缺点。就是他的部队如果进入你的部队射程，电脑就会一股脑a上来，而不是跟人一样还拉扯之类的。

对面近战和骑兵会进入你的射程，这时候，先射弓兵，近战不管。当然，如果电脑有的骑兵有威慑也可以先射骑兵。近战是不用管他的，毕竟你的矛兵抗线还是信得过的。

这时，演义模式，你的操作就是把将领拉到抗线部队前面一点当肉盾，远近自己把握别太远就行史实模式就是将领跟骑兵一样去偷弓，建议水的就留阵线加士气。

拉完将领之后，你的操作就是骑兵和弓兵了。弓兵记着把自动规避关了，那玩意容易坑你，近战和弓兵都可以开防御模式，刀兵不建议开，毕竟你后面可能可能来不及关。

骑兵迂回拉扯去偷弓兵，其实说的的简单，操作起来可能还是有点东西的，老司机可能玩起来操作比较麻利，新司机有时候就有点忙不过来，两队骑兵一个编组 ctrl加数字可以快速选中部队。

这代的骑兵我觉着真的是厉害。幕府就不说了，骑兵就是个仪仗队，罗马，中二，骑兵也就是性价比还不错。但是，在三国里面，骑兵真是别说性价比，性价比就是侮辱骑兵。我用的都是垃圾的佩刀，一场战斗下来一只杀300起步，当然，弩兵也是个好东西，杀人也不少，至于近战的抗线部队，嗯，他们就是抗线的，当然，刀兵的输出也不算低，这个后面再说，刀兵怎么打出来伤害。

弓兵的操作，就是选中部队射了，首选是弓，其次骑兵，再其次是近战。注意，有时候你选中的对方部队白旗逃了之后你的弩兵可能会前移追击，这时候就多注意点就行了，没多少操作。

骑兵的操作，可以分为几种情况，第一，对面有骑兵要偷你的弩兵，那么扔一只部队去抗线，去拦截它，等一会再解决他。第二，近战部队冲向你的骑兵，这时候拉开距离，去冲对面的弓兵，在骑兵刚进入弓兵攻击范围的前两次射击可以拉扯一下，减少伤亡，到中段距离，就没必要拉扯了，冲上去就行了，一只骑兵去冲一只弓兵。

这个时候其实有个小技巧，如果对面弓兵离的不远的话，两只骑兵互换目标，去对冲原来的目标可以打出相当的伤害。

这时候你可以看下正面战场，有时候电脑部队经常挤在一个地方，这时候就可以移动两翼的刀兵去背冲，背冲的概念是，你把部队拉到目标背后一段距离，没必要太远，你看下和你拉拉战线的时候一个多宽度后，冲击目标的背面。背冲很容易对面闪白崩的。

当然，这个时候你的将领可以选择去冲击对面的将领，或者就是也是去背冲抗线部队的敌军，看情况而定。毕竟，玩这游戏的，都是有情怀的，也不会选个垃圾将领不是。

回到骑兵，理论上，对面弓兵还有三分之一的士气，也就剩大概不到一半的部队了。这时候分出一半的骑兵去背冲正在冲击我们抗线部队的敌军，具体分出多少只看情况，建议两只起步。这时候，剩下的骑兵继续刚才的小技巧，互换目标弓兵冲锋。

当骑兵去背冲对面的部队的时候，也就意味着这场战斗的结束。毕竟，谁也经不住骑兵的来回背冲。骑兵没必要冲上去就不拉扯了，你可以数十个数，然后拉出来再次背冲，效果更加。

其实你全程在操控的也就是骑兵了，就一开始的拦截，到冲弓兵，对冲，再到背冲。弩兵前的话一开始和中段，也就是选择下目标射击之类。抗线部队你看下补位置或者直接拉出来侧冲被兵。将军，追着地方将领打，或者背冲对面的部队。

不过，演义模式就是演义模式，多用将领去吸引伤害，猛将带范围攻击的冲上去就是，不用白不用，用了还想用。演义模式就得注意点，壮烈了就不好了。

大概的打法也就到这了。极难的我也没碰，，困难跟普通的差不多，就是对面士气高点，白的回的快点，套路是一样的，操作还是看自己的。我满编对满编就小胜，有时候对面单条就是大胜。满编对一只半，两只满编，当然另外一半是城防，我战胜，偶尔小胜，也是看情况，具体情况具体分析不是。

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