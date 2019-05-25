全面战争三国怎么种田？新手种田流玩法技巧是什么？

2019-05-26 12:42:05 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

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新手种田技巧分享

根据里面郡国的特产来看建设。

有农场特产，矿场特产，码头渔港特产，以及丝路，丝绸，马匹等特产，特产类贸易收入等。

收入另算，先说三类特殊建筑的收益，农场郡适宜造粮食种植跟增产建筑，渔港适宜商业收益建筑，矿场适宜工业收入。建造都是产值+产值提升占2个建筑格子，剩下2个我后期都是造的军事压公共秩序跟提供援军的建筑，郡国升高级之后的格子造的是官府加声望跟压公共秩序的建筑。

左侧是建筑收益，每个特色建筑分三系，灰色是人口增长和工业产值相关，绿色是产粮相关，蓝色是商贸相关，红色军事相关，黄色是声望，公共秩序和蜀国的特色建筑，黄色官府序列下就是郡国的附属产值建筑。

灰色适合矿场系列走工业收入，绿色适合农田走产粮大城，蓝色适合渔港走贸易，红色是军事重镇爆兵的地方，黄色建筑后期获得声望快速称帝以及压公共秩序，还有前期的蜀汉特色建筑能提供很不错的一个收入，前提是有过量的公共秩序增加的情况，建设与升级不需要钱。

然后开局顺利之后，后续发展是推荐优先占领带农场的郡国，粮食自产自足之后可以贸易换钱。之后看往哪边扩张，可以适当的建设一些军事系列的建筑来招募部队。至于军事城池建在哪里看你的主攻方向了。

玩通了之后觉得这里的建设还行，并没想象的复杂，然后科技不要这点一下那点一下，优先点满坐下的农业发展，到出青龙军，后面然后补点商业跟工业产值，这样保持收入，然后点出红色的军事的军队补员以及维护费，点商业跟工业的时候记得把减建筑维护费的点了，这样你的大量郡国升级到高级建筑的时候，能极大的减少维护费用。

外交上不推荐多方开战，种田流开局的话，推荐远交近攻，优先灭小势力，占据几个完整的郡国来屯田养兵。种田流的外交贸易很重要，前提是你的农业科技满了，然后可以商工的产值科技点出来之后可以点贸易，红色的科技线不着急点，声望的黄色科技后面补，经济好的情况下，后面可以通过速建来获取大量声望来达到称帝目的。

外交方向蜀汉的特色有个统一，目前不知道是什么情况下才能达到统一，这个统一听我朋友玩的时候有过一次，效果是没有负面效果的类似锤2的合邦，然后附庸类似锤2的吸血鬼的附属国效果，但是多了一个吞并附庸，吞并附庸会导致其余附庸减少满意度，而且会减少你的信誉度。

组成联军的同盟以及军盟的话，是不同于锤2的防御同盟等一系列的结盟，这个结盟我反正是被孔老板坑过，很不喜欢结盟。

然后贸易，AI势力对你发的不占你的贸易份额，你向AI发的占你的贸易份额。

联姻只跟你的储君有关，你有储君就可以联姻，不管老少。可以把不要的武将设成储君然后通过外交联姻送给对方来增加外交好感度，也可以通过设成女性储君，然后通过外交来把对面的储君武将交易过来(有点像不人道啊)。

然后贸易类还有卖粮食，要的钱尽量一次要，因为AI有条约的情况一般不会宣战你，可以通过这个来让你某个方向的AI不打你。

还有一点差点忘了说，抓俘虏的话，尽量带一个有俘虏地方武将加成蓝色水系军师将。这类将有的会有增加俘获地方武将的天赋点。

再说下招兵，为什么会觉得兵贵，是因为你没有建招募建筑，红色系的招募建筑有-10%的所有兵种费用以及升级之后减少特定兵类型的10%建筑，也就是-20%这个是蜀汉的，曹魏的话还能再-5%.配合差事跟高火武将，可以大量降低征募费用，红色系建筑还有个增加部队招募时等级的建筑，在军事重镇招兵的务必造一个。配合招募型武将，部队初始等级可以达到六七级。