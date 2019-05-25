全面战争三国武将属性有哪些？面板信息怎么看？

全面战争三国武将属性对于实力的影响很大，要如何查看面板呢，91单机小编给大家带来全面战争三国武将面板信息介绍，需要的朋友还不快进来看看。
武将面板信息介绍
武将解析：
金系，增加近战闪避和减少建筑成本。
木系，增加生命，和人口增长。
水系，增加远程弹药以及行军补给。
火系，增加近战杀伤，减少征兵费用。
土系，增加派系武将满意度，以及部队士气。
从属性来看，单挑将适合高金高木系的，火系适合冲锋杀小兵，水系适合带弓兵以及远征的时候统军，土系适合野战统军时带队当士气光环怪。
从任命太守来看，发展大城的时候适合任命高金武将，军事重镇适合任命火系武将征兵。
配合差事可以快速发展城镇，根据武将的天赋树来指派相应的太守，可以大量的减少各项支出。高级的城镇，我方部队的补员也相对较快。左下角的部队面板颜色相关的是当前这支部队的等级，右边白色数值是当前部队人员数量，下方的血条就是部队人员数量的血条只是更直观一点，武将血条在武将立绘的下方。
武将面板
名字上方是武将类别，不同类别在战场上适合干不同的事，指挥适合当士气光环怪，先锋适合冲阵杀小兵，战士适合上去单挑等，就不一一赘述，鼠标放上去会有解释，中译解释的还是很不错的。
鼠标放名字上浮出来的气泡下方还有该武将的关系列表，如果把关系不太好的武将放一起可能会造成不好的事件触发。左下角兵牌面板武将的立绘右上方会显示√和X来提示该队三个武将的关系是否一致。
名字下方是该武将的职业，不同职业收益不同，不同职业加的属性也不同，有的需要任命成派系领袖或者是储君，丞相之类的官位才生效。
右边是俸禄多少也就是每回合维持费多少，再右边就是曾经效忠，这个是辨别细作的有效办法，目前我是只知道这个办法来辨别，不知道是否还有别的办法。
这排下面就是忠诚度的脸，世嘉有个细节就是忠诚度高的武将立绘会是笑脸。右边是武将年龄，一般来说正常非阵亡的话武将老死应该是在60-70岁左右。年龄不影响战斗力。再右边就是虚职，虚职是前期增加忠诚度最有效的办法，但是虚职过高会导致俸禄也就是维持费过高。
下方就是五维跟右边的特性，不同特性会触发不同的事件，这些事件都是随机概率触发。特性正面是加属性等，负面会减属性，还有特性会影响这个武将的观点，观点不同会影响他跟别人同队的时候的友好度。除了忠诚度会影响叛变，友好度也会影响叛变行为。然后武将的虚职影响武将满意度，特性是每个武将初始带三个，个别传奇可能有4个，剩下的基本是事件以及战斗中随机触发特性，目前不知道有没有上限，反正有好的也有坏的。
再往下就是天赋书，军事里是可招募特殊兵种，以及这个武将的关系树，目前我所知的关系可以通过战斗建立，以及初始就带关系，关系亦可以影响你是否可以招降敌方武将，还有武将在野是否会来到你的招募池。
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