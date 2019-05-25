三国全面战争董卓怎么快速解锁？快速解锁董卓方法分享

2019-05-26 12:40:14 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

《三国全面战争》是一款深受玩家喜爱的游戏，董卓是游戏中的一个角色，很多玩家都很喜欢，那么三国全面战争董卓怎么快速解锁？下面就跟着91手游网小编来看看吧！

《三国全面战争》中的董卓势力是隐藏派系，需要玩家手动解锁才能使用，但是游戏中的解锁条件比较困难。

选郑姜势力，占了工具铺，然后急行军，往箭头方向去，就会遇到董卓的3个手下的军队，然后打败他们，(打董卓军队的时候离河东县城远点，不然县城会出一千多的兵，直接打趴你)抓到俘虏了就至少杀一个，其余的都放掉，然后军队就会变成董卓率领的，打败杀了就能解锁董卓。这个有关键点，就是必须在5个回合里面打败董卓，不然后面王允就会贡献貂蝉，董卓就GG了。