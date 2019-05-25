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三国全面战争怎么招揽名将？招揽名将方法分享

2019-05-26 12:38:16来源：91单机游戏编辑：沐兮

最近很多玩家都在问三国全面战争》怎么招揽名将？有哪些技巧呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

《三国全面战争》通过招揽武将可以增强自己的势力，本作也有着不少有名的武将，所以将其招募之麾下则是好处多多。

首先，曹操剧情可得徐庶和司马懿(我目前只遇到这两个)，刘备剧情可得诸葛亮和庞统(打到现在也只遇到这两个)，孙老板还没玩。

公孙瓒初始自带赵云，刘老板应该拿不到，不过据我观察，有的势力覆灭了之后，他的将领会在一段时间后出现在你的可招募列表里，我就是这样招到的张燕。

有可能玩刘老板，公孙瓒覆灭之后，会有剧情赵云投奔，或者是可招募。

我目前玩的公孙瓒，现在招到的有张燕、吕布、马腾、马超、张辽。

用的是最无脑的办法：你把敌对势力附庸，然后吞并，他的所有将领都是你的了。

不过这样子对外交声望有巨大影响，而且将领的忠心程度会堪忧。

附庸+吞并有两种方法：

1.刷好感度，送钱送人送礼物送粮食(可以开修改器刷钱)，然后附庸+吞并二连，对方是会接受的。

2.武力围攻敌方，直到对方只剩一个郡或者一个城，此时大概率对方会主动求附庸，或者求和。

然后你要求对方不保留自治(对方大概率会要求自治权)，实在不行就给他自治权，然后等几个回合去找他要求吞并+军事威胁最后通牒

一般走投无路的就会答应被吞并。

PS：董卓死后吕布会继续留在继任的董X阵营，在挟天子的情况下，汉帝国是属于董X阵营的附庸，这种情况你是不能要求董X阵营附庸你的。

所以吕布得大家称帝之后才能附庸+吞并。所以如果你想要吕布，不仅得先打到长安去，还得把他们保护好别被别人灭掉了。

另，你是可以打下长安抢下天子的，这样汉帝国就是你的附庸，你也可以通过方法去附庸吕布。

所以地缘上分析，马腾和张燕郑姜和附近的几个黄巾阵营最近，可以先打下长安拿到天子，然后围攻吕布，拿到吕布再征战天下。

游民星空

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