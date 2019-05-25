全面战争三国曹操怎么玩？快速开局玩法是什么？

2019-05-26 12:37:34 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国曹操是难度最低的势力，很适合新手玩家开局，91单机小编给大家带来全面战争三国曹操开局技巧分享，需要的朋友还不快进来看看。

曹操开局技巧分享

第一次接触的话推荐简单难度，然后开局不同派系需要做的不同，进军路线不同。曹操的话，开局看你是决定往哪边突破了。打右边的小势力就出来跟袁术打好关系，比如把爹嫁给他女儿，可以通过联姻，只要你跟他领土接壤就能外交。联姻可以增加很多的外交关系。曹老板的话开局不要招太多兵，钱投入建设。

联姻是你的武将入赘还是他的武将嫁过来，联姻是两种情况的，你的嫁给他，他会给你钱，他的嫁给你，应该会找你要钱。这个操作的时候注意看一下区别。

贸易协定是贸易特殊资源，比如有些城市的特产，牛，馬，玉石，布匹等等，这些是贸易收入。粮食贸易是单独的一个贸易选项，供粮给对面或者找他买粮食。卖粮食给AI最好拿现金不要每回合钱，找电脑买粮最好是每回合给钱，这样的他不会毁约。

然后卖物品，这个你看物品等级，物品装备界面你查看物品的右上角有物品阶级，低阶级的物品看属性，属性4的低阶物品都可以卖钱的，留着也没啥用，属性8的物品可能会有套装效果的可以留着。