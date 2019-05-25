全面战争三国种田流怎么玩？建筑建造优先度是什么？

2019-05-26 12:35:02 来源：91单机游戏 编辑：墨染西行

全面战争三国种田流是很多玩家的选择，要如何发展内政呢，91单机小编给大家带来全面战争三国种田流建筑建造方法说明，需要的朋友还不快进来看看。

种田流建筑建造方法说明

前期是绿色官府支持序列的产粮产量+拓土系列的产粮建筑+黄色的蜀汉税收系列。

产粮+收入，因为蜀汉税收是0建造费，0升级费，只降低公共秩序，前期郡国等级低，公共秩序挺高的，可以造这个。

5级的时候可以造个蓝色商业收入的或者灰色商业收入的钱，或者是造个蓝色的学校增加武将经验获取。

7级的可以造个黄色加公共秩序的来压低税收建筑带来的秩序减益。

中期郡国等级上去之后也就是8级的时候造黄色的里头的声望建筑来加快称帝进度。这是在拥有五六个完整郡国，且收入较高，部队较多的情况下，还有，根据不同的郡国特产建筑，选择建造，码头优先造出提升商贸，矿产优先造出提升工业收入的。

总的来说，前期最好能打到有农田的郡国，这样就不会缺量了。

不管是工业郡国，还是商业郡国，绿色的产粮建筑在建筑格子够的情况下是必建的。黄色的税收建筑，在后面格子不够用的时候可以随时拆除