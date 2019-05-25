全面战争三国新手前期势力哪个好？游戏新手势力介绍

2019-05-26 12:33:49 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全面战争三国是一款深受玩家喜爱的游戏。那么在游戏中新手入门选什么派系?哪个派系好呢？不少小伙伴都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

在全面战争三国游戏中大家可选择的派系还是不少的，比如刘备、孙坚、曹操等等。

入门最佳派系推荐

开局：江东泰戈尔

外交：友好-袁术，敌对-朝廷，威胁-刘表。

政治：玉玺，长沙+江陵，派系和谐，家庭幸福。

两个思路，一个方向：未接触RTS(8)+接触一定RTS(6)

1.存人失地，人地皆存

江陵孤悬江北，极易冲突，费时费力，手动不强者，疲于奔命。不如捞一笔就走。

2.归还玉玺，交好刘表

新手不懂兵种克制、设伏跑圈，与其与刘蔡黄连体婴儿冒险，不如明哲保身。

3.联姻袁术，支持正统

抢他一个妹子当将军，支持他正统我也没发现有什么代价，这是维持关系为了以后签贸易用的

4.不结联军，保境安民

此处联军一般指袁术，袁术虽然ai玩很给力，但你跟袁术必定与刘表交恶，袁术无暇助你。中原乱成一锅粥，你蒙头在江南欺负朝廷扩张就行了，董卓死后别跟他和平

5.先东后西，南面称王

江南势力，唯孙独大。地大物博，任你驰骋。东多平原，西多山地。先打东部快速扩张。

6.止步大镇，安民为先

前期发展只到大镇，不耗粮的优点可以满足前期贸易。攻占先稳定，因为外交不危险，所以可以慢慢来。荒废地区酌情发展，可以后发展。

7.屯田卖粮，手工渔业

江南多粮多港，容易发展农业工业，但前中期商业比较难，因交好势力只能看到袁术，前期还签不了贸易，刘表中期可以争取，等地盘大了，资源多了就商业发展起来了，因为局势安定，所以两支主力就够，攒钱攒粮。

8.北境人才，收编重用

因为细作系统，大家都不敢用以前效命他方的人。不用担心，你前中期最多的就是在野和董卓死后的北方人，以及小势力覆灭的人。放心用，你不在中原，关系不复杂，这些斗争波及不到你，除了吕布。

9.步弓为先，甲防骑兵

扩张打朝廷主要是攻城拔寨，步弓都不能少，甲防用来抗朝廷的弓箭。前期没城墙，骑兵在前线白热化时绕后背冲几波就结束了。

10.巴蜀之地，取舍之道

蜀道难，难于上青天，不仅北向南路烂，东向西也烂。绕路去西北扩张可以从这走，费事但安全，有心收复西南可以多上点心去走。

1.江陵重镇，发展优先

2.保留玉玺，设伏刘表

3.联姻袁术，支持正统

4.联军北方，钉死江陵

5.南面独坐，向东扩张

6.搅浑中原，战争贩子