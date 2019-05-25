全面战争三国新手怎么占领城市？新手占领城市技巧分享

2019-05-26 12:32:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

全面战争三国是一款非常好玩的策略游戏。但是很多玩家都不知道在游戏中新手要注意什么?新手要注意什么技巧呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

新手入门技巧心得分享

1.占领了一个大城市后，记得要任命太守，有忠诚和派系加成。

2.出高级兵，先要研究科技解锁(有一些科技要做某些建筑)，然后还得用那个属性的武将来招对应属性的高级兵。

3.记得经常委任差享有加成(是不是会掉将领满意度?)

4.产业发展农业好，粮食限制了大城市，所以得分配一下大城市的选择，有一些可以不升级大城市，要不就-6，-12的粮食惩罚。

5.每一回合都去看一轮官府的人物，有时候会刷出一些稀有将领。

6.演义模式，将领就是无双，打仗直接3个将领开免箭冲锋冲过去，让他们被包围，然后弓箭手射，骑兵冲，再用步兵压。

7.关于俘虏，打仗兵力对比界面可以看到概率，想要俘虏，别在单挑中杀死他，或者尽量不触发单挑。

8.派系外交，我是见到一个新派系就互不侵犯条约，我要曹老板用远交近攻，开始先来联姻拿别人的女将，然后开几个加贸易科技，把经济拉一下，然后和袁绍刘备结成联盟，限制他们在北方，我开始南下和西攻，吞并周围小国，基本破局。

9.解除大地图的将领，要在官府页面点他选召回。