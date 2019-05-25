DNF第五转职预约活动满级毕业装备怎么获得？第五转职预约活动满级毕业装备获得教程

2019-05-26 12:29:08 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少小伙伴都在问在DNF中第五转职预约活动满级毕业装备怎么快速获取？相信很多玩家都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

DNF第五转职预约活动满级毕业装备快速获取攻略

装备获取还需要说吗?深渊就完事了~~当然需要说啦。

预约活动大家可以获得一套90B防具，剑影建议轻甲，小魔女建议板甲。同时获得3个哈林史诗装备，但是特殊装备是一件都没有的。而终极奖励是苍穹幕落武器。那么大家需要为三件特殊装备发愁了。

第一件海博伦获取：新版师徒任务中，徒弟奖励兑换商店，250个徒弟通宝可以兑换一件自选的海博伦史诗装备或者超时空首饰，那么建议大家先兑换海博伦首饰，因为第一天的普通任务和地下城任务就能领取到250个徒弟通宝了，所以第一件海博伦建议大家兑换一个耳环【黑暗祭礼】

因为需要刷三次卢克才能获得永久B套升级券，所以大家需要划水卢克，现在制作海博伦只需要50个魔岩石，就算是低保的情况下，打完三次也差不多了，毕竟都要2周的时间才能打三次，所以第二件海博伦建议选择【王座本源】

第三件特殊装备依旧建议选择海博伦，而不要直接兑换万物的生灭。

接下来需要的就是升级B套，活动挑战送了300个苍穹碎片，其他的靠大家刷鸟背和深渊获得了，因为B套获得的大家都不会直接打造好，也不建议大家立刻打造，因为我们在做装备的过程中，也许会直接出成品。