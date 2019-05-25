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全面战争三国建筑建造技巧有哪些？建造技巧介绍

2019-05-26 12:24:38来源：91单机游戏编辑：沐兮

全面战争三国是一款非常好玩策略游戏。相信不少小伙伴都不知道在游戏中建筑建造技巧是什么呢？这边91手游网小编给大家介绍下吧！

新手向建筑攻略分享

首先，你们觉得这个游戏是战术游戏吗?那只是全战的一半而已，全战的战略运营部分得占另一半甚至一大半，当你从战场退出，你就得面对这些东西。

攻城掠地多爽啊，爽，但是你打下城池却不规划建设，那就只剩个爽了，而且过几个回合，马上就会让你变得不爽。没钱没粮没秩序，遍地刷叛军，你还能爽吗。所以尽管你觉得建设再无聊你也要耐心去建，只有这样才能支撑你活下去，打出一个个爽的战斗，乃至统一全图。

建筑依托于城市存在，一个主城+数个资源点组成一个郡国。资源点的建筑那是无脑的反正你又不能换种类，只剩下升不升级的问题，主要在于主城的几个建筑，一定要考虑到郡国下属的资源点，跟他们配合起来以物尽其用。规划一座主城的建筑，要把眼光扩大到整个郡国来考虑，具体怎么考虑，我会在后面具体地说。

最基础的是学会使用建筑总览图，只要右键建筑槽就会出来一个总览图，里面包含了该郡国内，你所有可以建设的建筑。

这个图我第一次点，也蒙逼了，但是很快我就反应过来了，虽然样子变了，核心内容还是全战的传统建筑会带上一种色调，以本作而言，青木，赤火，紫金，碧水，黄土，和五行科技系统挂钩。但是全站老玩家一看就会明白，颜色更是代表了建筑的种类。

绿色农业建筑

红色军事建筑

紫色工业建筑

蓝色商科建筑

黄色行政建筑

一类建筑里面往往又有好几种不同的类型，我凭记忆浅谈一下，你们最好能自己去游戏里看看，因为报道没准会出现偏差，我负不起责任。

绿色农业：一般会提供粮食、农业收入、人口增长，粮食储存以及农业方面的增益buff。

红色军事：一般会减军队招募费用，减招募时间，增加新募军队等级，增加一回合最大招募量等等。

紫色工业：一般会提供工业收入和工业buff。

蓝色商科：一般会提供商业收入和商业buff，还有关于人物经验的建筑，这一代似乎没有加科研速度的建筑(也许我看漏了)

黄色行政：这类建筑能帮助你更好的统治，尤其是对秩序的正增长有极大的帮助。

只要你明白了建筑的类型区别，再想想看自己到底需要什么，再在图上从相应的类别里去找，那就简单的多。

当然，同一类别里也有两到三条不同的建筑树，我的技巧就是，先看最低级的建筑，因为最高级的建筑给的效果太多，你可能会分不清主次，但是最低级的建筑效果就一两条，这就代表了该建筑主要会提供的东西，这样就一目了然。而且在这一代，最低级建筑展示效果的区域有一个带绿色感叹号的，更是直截了当的告诉了你，这条建筑树注重提供什么。比如我们看农业的三个最低级建筑，一个是加粮食产量，一个是以百分比的形式加粮食产量，一个是+人口和储藏量，我们马上就能分清他们的区别了。

另外，同一个建筑树上会长出不同的分支。不过这种区别，显然比较一下就会了解。

以工业第一个建筑树为例，在四级还是五级的时候会出现分支，区别就是一个侧重于提供实打实的工业收入(每回合+一个确切数字的金钱)，另一个侧重于给整个郡国的工业收入提升若干个百分比(工业收入+若干%)。这我们就知道了，在工业收入低的郡国，我们就选给一个准数的那种，因为百分比提升不了多少;而在工业高的郡国，来一个以百分比提升的建筑，说白了这取舍只是个数学问题，有个计算器就能搞定。

建议有耐心的玩家，可以把所有建筑都看一看，心里就能有个印象，这样不容易两眼一抹黑的抓瞎

每个老玩家都有自己的一套建筑理念和思路，也有历代的底子，一般上来就可以直接上手。新人则不同，对这个游戏体系认识不足，不晓得什么比较重要。

老玩家请无视我，我单单给刚接触全战的新人一点思路。以我对新人的建议，开局城小建筑槽少，先把要紧的建了，等后期城大了，再来玩骚操作。

有三样东西，必不可少：钱、粮、秩序。

没钱你就给不起俸禄，发不起军饷。到时候哪个传奇愿意跟你混?想扩军养不起，甚至都招不起，直接凉凉。

曹丞相当初一直被缺粮困扰，程昱甚至弄出了人肉军粮，一直缺粮到官渡，眼看也是粮尽撑不住了，乌巢粮库一烧，袁绍血崩。诸葛丞相六出祁山，有多少次因为粮草问题无奈退军?两位丞相都头疼的问题，你怎么能不好好考虑一下?(其实是我忘了这代缺粮具体的会怎么样，不过你们可以自己去看看)

按全战传统，秩序偏低，各项收入会打折扣不说，最后还会刷叛军，有多少人扩张扩急了秩序没压住，后方到处都起义?分兵压秩序，前线不管了?不知道有多少玩家因为叛军四起而弃档了的

另外还有一点，我通过把每个建筑都看了一遍之后发现，建筑不光是有正收益，还有负收益，而负收益恰恰就是这三类(极个别派系独有建筑会降人口，比如曹操屯田)：消耗粮食、每回合支出维护费、降低秩序。我们新手治国，在前期可以不求有功，但求无过。只要把钱、粮、秩序的缺口都堵上，自然城市产出的都是正收益，那我们还有什么好担心的?

因此我建议新人开局时，三个建筑要点上，农业建筑(产粮)，工业/商业建筑(加钱)，黄色建筑里的孔庙(压秩序)，由于开局很多小城很可能只有两格，可以因地制宜自己权衡一下，缺粮就先放农田，缺秩序就建个孔庙，国库空了就发展点工商，等度过前期国力雄厚可以浪了，你爱造什么造什么。

说到建筑空槽的问题，我们来谈一下城市等级，给主城升级有一串增益，其实关键的就这几条：人口上限、城墙与驻防，建筑空槽。别的效果，可以当成是附送的。我建议是前期城市升到4级就差不多了，中后期再慢慢升：

4级提供的人口上限，我觉得够系统增长好些个回合的，你提的再高也没必要;

4级及以上会扣减粮食，4级只扣2点，问题不大，再往上怕你余粮遭不住(此代一个郡同时只能造一个建筑，你去升级城市肯定意味着没升农田，而且人口上去了耗粮也会加大)

4级给3个建筑槽，正好粮食钱秩序仨建筑都来一个。

4级终于开始有城墙了，你墙高不高无所谓，但有一个跟没有肯定是两码事，你自己攻个有城墙的城试试就晓得。

此代一个郡国同时只能造一个建筑，城市升级耗费的时间较长，可能会拖发展节奏，你说花钱瞬间完成?那你是挺有钱的。

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