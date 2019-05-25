全面战争三国称帝条件有哪些？游戏称帝条件介绍

2019-05-26 12:22:29 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多玩家都在问在全面战争三国游戏中如何称帝?有什么条件呢？相信不少小伙伴都不知道吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

称帝条件一览

打下 10个城池就可以有州牧称号。20个、30个、50个就会继续获得称号，升官，一般50个城池就会有王做了，继续打多10个，就可以称皇帝了。

1.势力拥有城池40座以上。

2.势力主公获得称王称号。

3.势力拥有名山驿站的城市其一(泰山、华山、衡山、恒山、嵩山)。

4.势力主公前往名山驿站的城市呆上几个回合，回合结束后满足前3个基本条件后有50%几率获得封禅"。

5.势力主公获得封禅后满80个回合仍然满足前3个条件即可称帝，势力主公获得称号皇帝，势力继承人获得称号皇太子。