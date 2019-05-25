狄仁杰之锦蔷薇全章节怎么通关 狄仁杰之锦蔷薇全章节轻松通关攻略

2019-05-25 13:50:45 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

狄仁杰之锦蔷薇是一款独立冒险解谜游戏，玩家扮演狄仁杰通过4个章节来解开当代一系列重大的谋杀事件，其中将涉及许多难点，下面带来全章节的攻略帮助玩家轻松通关。

游戏中也将加入类似于《逆转裁判》中的证据关联系统，玩家可以把相关的证物或线索联合起来，正确的逻辑组合将是解决谜题的关键。本作故事发生在武则天登基之后的唐代，在其执掌大权后数月，一场由反对者精心策划的革命在黑暗中浮现。狄仁杰将在一系列血腥暗杀事件中解开谜题，他能否克服心中的魔鬼和对前朝的忠贞?权力倾轧与谋杀案之间又有何关联?你需要解开谜团。

游戏操作：

游戏使用纯鼠标操作，左键为选择或确认，右键为取消(部分场景)。

另外，把鼠标移至画面左上部分，则可以打开物品栏。

在游戏过程中，你需要对一些重要任务物品进行采集，组合或与他人进行互动。

开始界面：

游戏的开始界面非常简洁明朗。

你可以进行新的游戏，章节读取。

在选项中，你可以对游戏声音和语言进行设置。

界面解析：

如图所示，当你在游戏中遇到各种调查对象时，鼠标指针会变成绿色。

此时出现一个眼镜图标和一个手指图标，眼镜表示从表面上去调查。

手指则表示进行互动调查或拾取物品。

当把鼠标移动到图像左上角时，会出现隐藏的物品栏。

在游戏过程中，你可能需要对物品进行合成，使用，查看或交付给其它NPC进行互动。

另外，点开游戏右下角的红色盖章，可以查看目前悬案所收集到的证据和推理。