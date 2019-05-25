狄仁杰之锦蔷薇三把钥匙在哪 钥匙谜题解法攻略一览

2019-05-25 13:49:25 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

狄仁杰之锦蔷薇是一款独立冒险解谜游戏，狄仁杰之锦蔷薇中三把钥匙的谜题是序章的谜题，首先玩家要找到钥匙，并在宝箱上将钥匙摆好，下面带来游戏的钥匙谜题解法攻略。

钥匙谜题解法

钥匙分为3把，其中两把被丢失了。

之后，你可以在厨师那里获得第二把钥匙。

返回府邸门口，和冯侍卫交谈，可以获得第三把钥匙。

这样钥匙就收集齐了。

来到仓库，你会发现孙名英已经自缢身亡。

留意图片左下角处的那个大箱子。

使用已找到的3把钥匙，并把它们旋转到图中的模样即可打开宝箱。

打开宝箱后可以获得另外一盏乌纱帽，调查乌纱帽可以看到额外一封信。

以上就是狄仁杰之锦蔷薇钥匙谜题解法介绍。