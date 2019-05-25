城市天际线垃圾如何处理 废料处理设施建设详解

2019-05-25 13:42:29 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

城市天际线一款模拟建造游戏，城市天际线垃圾是生活中排除不需要的废料，天际线中我们如果不能好好处理掉这些垃圾，居民的幸福度就会下降，最后会导致人口下降，建筑废弃等诸多毛病，下面小编为大家带来城市天际线垃圾怎么处理，一起来看看吧!

城市天际线废料处理设施建设详解:

废料处理设施一开始只会有「掩埋场」，这会将回收的垃圾累积在建筑内，达到100%后就不能累积与收垃圾，只能点击该掩埋场后，使用「将建筑储存物净空到另一设施」的功能，降低储存量后，才能使该掩埋场能再次收集垃圾。

而这边要注意的是，要净空掩埋场，必须要有另外一座掩埋场或焚化炉，才能进行净空。

同时掩埋场的垃圾除非送到焚化炉，不然是不会消失的，也就是说当你拥有两座掩埋场时，当你一个满了一个没满，而你净空满的那座，他也只会送去没满的那座，到头来只是变成两座掩埋场的垃圾在护送而已。

由于废料处理设施都会带有严重的污染，因此一般来说是会盖在工业区，如下图。

或是给予一个单独的道路，可直接进出该区域，提高收垃圾的效率，如下图。

以我个人来说，是比较建议废料处理设施四散在城市各处，这样才不会整个城市会有一堆垃圾车在道路乱跑，造成交通不必要的负担。

同时也比较建议，当「焚化炉」出来后，就以焚化炉为主，掩埋场盖个几座就好，并且时常净空，这样才比较有效率。

以上就是城市天际线中废料设施介绍的全部内容