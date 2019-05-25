联想z6青春版价格介绍 联想z6青春版配置参数一览

2019-05-25 13:35:51 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

联想z6青春版多少钱?下面小编为大家整理了联想z6青春版配置参数介绍，一起来看看吧。

联想z6青春版多少钱

联想z6青春版一共有三个版本，4GB+64GB 版本售价为1199元，6GB+64GB 售价为1399元，6GB+128GB 售价为1699元。

其他配置方面，联想Z6青春版屏占比达到了93.07%，获得了HDR10认证。支持杜比全景声和四维调音系统。针对视频，联想Z6青春版支持小窗播视频、视频勿扰功能。

联想Z6青春版配备后置三摄像头，支持手持超级液晶、八倍混合变焦、AI逆光模式、AI人像模式等功能。

性能上，联想Z6青春版采用了高通骁龙710 AIE平台，并增加了Game Turbo加速技术。另外，联想Z6青春版还支持边缘抑制防误触、六轴运功跟踪陀螺仪、游戏免打扰功能。联想还将与游戏厂商进行专项优化。

电池方面，联想Z6青春版配备4050mAh电池，支持15W快充，但是联想官方标配18W适配器。

以上就是小编为大家带来的联想z6青春版配置参数介绍全部内容!有需要的小伙伴们千万不要错过哦!