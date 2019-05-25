炉石传说高分段强力新构筑推荐 高分段强力新构筑一览

2019-05-25 13:23:44 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

炉石传说是一款卡牌策略游戏，炉石传说高分段卡组推荐，由于5月23日削弱补丁已经上线，在下个增强补丁上线前胜率可能会一蹶不振，下面小编给大家带来炉石传说高分段强力新构筑卡组推荐。

高分段强力新构筑推荐

来自隔壁的一套原创卡组，构筑新颖出人意料，前些天我搬运到了推特，也收到了如潮的好评，甚至玩的人比较多，hsr给出了这套卡组的综合胜率 46%

虽然绝对强度不太够，但作为一套补充构筑，无疑还是合格的

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viper诺米德。Viper兴致满满的开启直播，宣称要玩一整天诺米，他在前百用诺米德打出6-2后，被一个机械猎老哥连狙四把(战成1-3)，最后无奈的换了有沉默的诺米牧去反抓对手了。

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Slysssa传说第2鱼人萨，我的二老婆使用鱼人萨打到了传说第二， 大老婆是红龙

作为各大周报的云T1卡组，鱼人萨强度一直是个谜。不过好在还是有主播在证明这套卡组。卡组对阵主流的法师猎人都是优势，劣势于贼战，上分时一定要合理走位。

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Norwis登顶超生德，这套放弃了传统卡组里必带的8费铺场，改为全快速铺场的卡组结构，而且加入了机械和磁力元素，提高了对阵战士的胜率。

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