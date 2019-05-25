炉石传说鱼人铺场萨玩法介绍 炉石传说鱼人铺场萨解析

炉石传说是一款卡牌策略游戏，炉石传说中鱼人萨一直都有存在，在新版本上线以后，鱼人铺场萨有多了几张质量不错的鱼人卡牌，所以卡组强度也得到了提升，那么鱼人铺场萨怎么玩呢?下面小编给大家带来炉石传说鱼人铺场萨玩法介绍，一起来看看吧。
鱼人铺场萨攻略
对局思路
目前的天梯主流卡组以中速卡组居多，比如奥秘猎、节奏贼、炸弹战和奇迹法，万里城墙嘲讽或者慢速控场卡组比较少，所以对于鱼人萨这样的高质量高效率铺场抢血卡组来说，这是一个非常好的上分小捷径，我们的目的就是吃当前天梯的这些主流卡组快速上分。
这套鱼人萨的核心是最传统的铺场打脸，做到极致的快攻。所以不管对阵天梯任何的卡组，我们首先都要做到掌控好自己的铺场节奏，以打脸抢血线为主。
其次就是下面有两个情况需要解一下场面：
1、中速卡组的核心卡牌，比如手牌法中期下的山岭，防双生法术，这种情况必须解掉。
2、快攻卡组，对阵同为铺场的快攻卡组要慢下来，比如动物园、机械猎、超生德。我们的铺场比对面更多，补充手牌的方式也更多，所以优先控制场面，占据场面的优势，我们的胜率会更大。
接下来我们聊一下刚刚上面提到的铺场节奏。如果你想要用一套铺场快攻卡组上传说，那么铺场节奏就是你必须要熟练掌握的一块儿内容。什么叫铺场节奏呐?即你在面对不同职业和卡组时，根据费用来判断对方下一步可能会怎么解场，合理铺场保证场面不会断掉。
1、对局战士，5费的时候我们要压一波场上随从的质量来防对方的乱斗，6费快速铺场重新压制场面，6费后优先下先知来防对方的战路。
2、对局法师，如果确认对方是冰法，那么就需要提高一下场上随从的血量来防暴风雪。
3、对局盗贼，后手的盗贼一般都会有背刺，硬币，军七。奇迹贼可能会一套操作之后解场+大范，所以如何在前期稳住自己的场面，留一个剧毒鱼人解大范都需要斟酌。
4、奥秘猎、奥秘骑放在一起来说，对局的关键就在于如何去试奥秘。首先奥秘猎用小随从去试探爆炸和冰冻，如果都不是就可能带了捕鼠陷阱，那么就要考虑下第三张牌时对方会多一个66，能不能解掉这个66，剧毒鱼人出66然后解掉是不错的选择。奥秘骑目前比较恶心的第一个是法术全场随从加2血，如果在大部分试探过后发现没有触发奥秘，那么就是这个没错了，下法术之前要优先解随从，其次就是圣盾，121这样的，优先用小随从去试探，做到游刃有余。
5、对局萨满和术士，大哥萨的哈加萨德法术，术士的地狱烈焰，在合适的时候要防一下。
卡牌构筑
下水道鱼人是这套铺场鱼人萨的核心，也是这个版本鱼人萨可以崛起的关键之一，经常刷一波鱼人就可能刷到斯卡基尔，鱼人领军和下水道鱼人，无限循环铺场。它主要有2种玩法：
1、在前期确认对方没有单解的情况下按费下，下一回合就可以直接刷起来。
2、中期6费左右的时候配合一些低费鱼人或者冥光鱼人，边刷边铺场。
同样是暗影崛起版本的新卡，出场自带一个光环效果，所有鱼人消耗变为一费，在场上有下水道鱼人的时候下场无解。对方如果一个回合解不掉斯卡基尔和下水道鱼人，基本就凉了。
唯一的一张解场用的神卡，打盗贼可以起手留来防大范，对方下大范的一回合会交掉很多的卡，我们解完大范之后就可以无脑铺场了。
鱼人之魂的效果相当于一个缩小版的丛林之魂，在铺场之后用来防乱斗和AOE解场效果非常好。进斩杀线之后对方很难处理完BUFF后的随从，可以完美过渡到鱼人领军和嗜血完成斩杀。
舔舔魔杖大部分时候用来解场和抢血，配合静电震击和流电爆裂，可以非常好的控制场面和节奏。
同样来自暗影崛起版本的铺场神卡，本身433的身材，召唤2个具有全部属性的融合怪，超模至少一费，可以配合各种鱼人牌打出combo，主要用于返场和压场面。
起手留牌
起手优先留鱼人招潮者、淤泥吞食者、下水道鱼人、舔舔魔杖和流电爆裂。最好的节奏为一费下淤泥吞食者，二费下水道鱼人，三费鱼人招潮者开始刷鱼人卡牌，舔舔魔杖+流电爆裂用来解场。
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