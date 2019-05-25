全面战争三国怎么占领城镇 全面战争三国占领城镇方法详解

2019-05-25 13:01:25 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

全面战争三国是一款大型即时战略游戏，全面战争三国空村庄怎么占领?有些玩家不是很清楚，下面小编给大家带来全面战争三国占领城镇的方法介绍，接下来就一起来看看吧。

占领城镇方法介绍

很多朋友都有一个不喜欢看教程的习惯，所以一些基础的操作，可能大家都不知道吧。

首先占领空的村庄需要你有4000金，然后点击你的部队，行军模式选择正常，再右键点击你需要占领的村庄即可。

在前期来说4000金可以说是非常大的金额了，前期的话看大家怎么玩，要把钱花在什么地方最值得。