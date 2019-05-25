抖音love手势图怎么拍摄 抖音love手势图制作方法一览

2019-05-25 12:52:01 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

抖音当中开始流行起“love手势图”，这种手势图受到了越来越多朋友的喜欢，那么抖音love手势图怎么弄呢?接下来小编就为大家带来解答，一起来看看吧。

图片制作方法：

由于功能的缘故，其实抖音里面的很多特效作品都是其他APP制作出来的，“love手势图”也不例外，是由“Faceu激萌”APP制作出来的，大家需要先下载这款软件。

打开软件进入视频拍摄界面之后，点击左下角的按钮唤起特效设置列表，从“玩趣”分类下选择“321”特效，然后点击右侧的第二个按钮，我们就可以制作love手势图了!

以上就是关于抖音love手势图的制作方法了。