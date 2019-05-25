PSCC怎么把天空变蓝 PSCC把天空变蓝步骤介绍

2019-05-25 12:49:04 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

很多用户都想要将自己的风景照片弄成蓝天白云，只怪天空不作美，只有阴天，那么在PSCC中，想给照片加上蓝天的操作其实并不难，那么下面就提供两种方法为你的照片轻松变成蓝天，来看看吧 。

方法一：

1、首先将你的灰色天空照片导入到PS中，在图层上双击解锁背景图层

2、用魔棒工具选中你的天空部分，然后用DEL键删除你的天空部分;或者你可以用背景橡皮擦工具点击你的天空部分直接删除。

3、接着将你从网络上找的蓝天白云的图片素材导入到PS中，并将天空的图层移动到最下方，这样一个你的蓝天白云天空就出来啦。非常的简单。

方法二：

1、同样是将你的灰色天空照片导入到PS中，然后CTRL+J复制个新图层出来

2、将你的天空背景导入到PS中，并在图层上右键【栅格化图层】，接着将图层移到原图层的下方。

3、将原图层添加图片蒙版，并将前景色颜色调整为黑色，用画笔工具，在天空的部分涂抹，这样一来，天空的效果就出来啦!

以上两种方法就是PS处理蓝天的操作方法，是不是非常的简单呢，快去试一试吧。