英雄联盟孙悟空改动了哪些 测试服孙悟空的技能改动详解

英雄联盟孙悟空是一个资历很老的英雄了，近日在测试服对孙悟空进行了很大程度的改动，大家知道具体的改动有哪些吗?下面小编为大家带来了英雄联盟孙悟空的技能改动详情。
英雄联盟关于测试服孙悟空的技能改动详解
大家好，
感谢大家迄今提交的反馈，特别是去测试服体验了的玩家。下面是测试服孙悟空的改动，应该今天晚些时候就会应用。以下是讨论改动列表前要交代的部分事项：
*这些改动还将在测试服呆上一段时间(大概还有3周)，然后会从测试服撤销。之后我们会决定是否制作它们的美术。意味着即便我们决定应用这些改动，距正式发布也还有一段时间。
*数值依旧只是大概(依旧还未进行严格的平衡性测试)。大方向的反馈会很有帮助，尤其是技能功能性相关的。因此加成应该是0.2还是0.3这类的评论暂时不是特别有用。
*测试服的环境比较复杂，大多数玩家都不会认真对待，我们没有太多的匹配记录用于参考，多数玩家的ping值也比正式服高许多。所以反馈虽是好事，但涉及到战力看法时我们需要异常谨慎。
**改动：**
被动
*伤害加成不再适用于建筑物(之前本就是无心之举，而且受益于新的W，孙悟空的推塔能力已经获得了显著提升)。
*伤害加成不再增加真实伤害(从未试图这样做过，伤害加成和减免不适用于真实伤害)。
Q
*Q的魔法伤害现在会附带AD加成。目前是0.2额外AD。基础伤害从20-100下调为20-80.
*Q的蓝耗为25-45(之前的版本也一样，不过忘记说明了)
*技能现在正式更名为“名称待定”。有空了会找一个替代名。
W
*现在会随鼠标方向施放，而不再是孙悟空面朝的方向
*现在能穿过较薄的墙壁。还不确定这个改法是否正确，用来穿墙意味着他最为强力的工具会进入CD，而且目前只能穿薄墙。增加了有趣的心理博弈，他可能冲着墙壁跑然后突然按下“S”。
*现在孙悟空如果在有E的攻速加成buff时施放W，那替身也会获得攻速加成
*现在孙悟空在有Q的攻击buff时施放W，那替身的下一击也会有Q的效果
R
*R现在会立即进入冷却，因此可以配合气定神闲使用。也可以通过再次激活R取消。这个改动我们会加进9.11版本，因为本就属于bug修复，对战力的影响也微乎其微，因此不需要围绕平衡性大费周章。
**未改动：**
直到孙悟空再次施放W时，他偶尔会卡在W旋转动画中的bug。正式发布前肯定会修复，不过目前不至于严重影响测试，因此暂不进行修复。希望大伙在此期间能够好好欣赏一下芭蕾舞!
以上就是小编为大家带来的lol关于测试服孙悟空的技能改动详解，希望对各位玩家有所帮助。
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