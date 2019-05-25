DOTA2TI9天外飞星撼地者至宝详情 DOTA2TI9天外飞星撼地者至宝一览

2019-05-25 12:38:31 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DOTA2天外飞星撼地者至宝怎么样?DOTA2在5月24日上午更新了TI9勇士令状等级奖励，增加了撼地者至宝饰品天外飞星，可以看做是对2019DOTA2国际邀请赛的小小庆祝和献礼，想知道撼地者至宝天外飞星怎么样吗?下面小编就为大家带来了DOTA2TI9撼地者至宝天外飞星详情。

DOTA2TI9天外飞星撼地者至宝详情

天外飞星——撼地者至宝

脱胎于这个大地，他如今与另一个世界的碎片相融合。撼地者至宝，天外飞星现已降临。2019年国际邀请赛勇士令状中静待领取。

至宝内含全新模型，自定义回音击、强化图腾、闪烁匕首和眩晕特效，显示技能连中的连招计数，以及超过500句全新至宝专属语音。通过回音击获得500次击杀和助攻后将解锁额外款式“炽炎血统”。

5月24日上午，DOTA2客户端更新，2019DOTA2国际邀请赛勇士令状等级奖励——撼地者至宝饰品“天外飞星”加入游戏。撼地者在今年连获高品质饰品，继不朽宝藏Ⅰ中的“天外裁决”之后，至宝饰品的推出也为这一老牌英雄再添精美装扮。

撼地者至宝“天外飞星”无法通过商城直接购买。在购买2019DOTA2国际邀请赛勇士令状，并升级到365级后，即可在勇士令状升级之路上领取。

“天外飞星”为撼地者带来了全方位的提升。随着至宝的现世，撼地者将得到全新模型和展示基座，为英雄提供全新的视觉效果。而随着使用撼地者完成“施放回音击获得的击杀和助攻达到500”的挑战，即可解锁“天外飞星”的第二款式“炽炎血统”，改变至宝的配色并使大招特效呈现不同的主题颜色。与“天外飞星”的两个款式对应，撼地者从今年勇士令状中得到的不朽图腾“天外裁决”现在也拥有额外款式，使其呈现至宝物品所选款式相同的奥术色彩。

除了模型，“天外飞星”还将为撼地者带来全新自定义动作和特效。至宝中包含了全套新动作，连招计数，全新回音击特效，自定义回音击击杀英雄特效，全新周身特效，增强版神杖强化图腾特效，自定义闪烁匕首特效和自定义眩晕特效。短时间内对敌人发动连环技能，可以提升仅在装备至宝时才会显示的连招计数。连招结束后，可以看到这个震撼的总伤害，而个人的最佳伤害和连招纪录将铭刻在物品上。而且，作为撼地者的至爱，在装备“天外飞星”后，闪烁匕首也将获得自定义图标。

除了这些，撼地者还将因“天外飞星”获得一系列的英雄资源。至宝将为撼地者带来包含两个款式的全套英雄肖像、技能图标和小地图图标，还为撼地者制作了500句以上的全新至宝专属语音台词。这将是一次全新的使用体验。

更新撼地者至宝“天外飞星”可以看作是对门票开售的小小庆祝和献礼。

以上就是小编为大家带来的DOTA2TI9天外飞星撼地者至宝详情，希望对各位玩家有所帮助。