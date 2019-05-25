魔兽世界8.2飞行解锁需要多久 魔兽世界8.2飞行解锁攻略一览

2019-05-25 12:33:49 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

魔兽世界8.2飞行解锁条件是什么?魔兽世界8.2飞行解锁需要多久?很多玩家还不知道怎么在魔兽世界8.2解锁飞行，不知道解锁的条件，也不清楚所需时间，下面小编为大家带来了魔兽世界8.2飞行解锁攻略，一起来看看吧。

魔兽世界8.2飞行解锁攻略

飞行解锁的条件在5月23号PTR更新后，补充了2条。解锁所需时间预计二十多天

现在的要求是：

锈栓抵抗军声望崇敬

剑鱼人/破镣者声望崇敬

争霸艾泽拉斯探路者，第一章

探索纳沙塔尔

探索麦卡贡

争霸艾泽拉斯探路者第一章 大部分人已经有了，2个新地图探索很简单跑跑就行。

然后就是2个新的声望崇敬了。

也许很多人觉得声望崇敬很简单做做主线和世界任务就行，但是纳沙塔尔和麦卡贡却不一样……

纳沙塔尔的主线在做完新地图的引导任务后，联盟阿珍，部落阿强会给你一个任务，让你完成120个纳沙塔尔的活动。

这个活动包括世界任务，日常任务，和纳沙塔尔地图上的各种任务。完成这个任务需要2个星期左右。

也就是到了新地图，你的主线会被卡住2个星期。然后才能继续进行下去……

而只完成引导任务，纳沙塔尔的剑鱼人/破镣者声望会在中立1000左右，完成外面的零散任务会有1000多。

也就是主线卡住2周的情况下，如果要解锁飞行，需要的声望数量是——

中立到友善2000+友善到尊敬6000+尊敬到崇敬12000=20000点左右

带契约全清赞达拉&库尔提拉斯世界任务，500~600点

纳沙塔尔一天5~7个世界任务

纳沙塔尔3个日常收集任务

外面偶尔有别的零散任务

麦卡贡也是类似情况，主线做完声望临近友善

然后在锈栓抵抗军基地有6~7个日常

外面有1到3个零散的任务

纳沙塔尔和麦卡贡的大使任务也会间隔刷在别的大使任务里，刷了的话一个给1500声望

也就是旧地图带契约，2个新地图纳沙塔尔和麦卡贡，一天能获取的量都在500~700点左右

爆肝玩家，能把赞达拉，库尔提拉斯，纳沙塔尔和麦卡贡所有世界任务全清的20天左右就可以解锁飞行。

一般玩家，清了纳沙塔尔和麦卡贡的任务和旧地图的大使，需要一个月左右解锁飞行。

懒一点的玩家，偶尔会漏一些任务，需要一个半月解锁飞行。

当然主线在2~3周左右完成了阿珍和阿强任务后，可以解锁后续主线任务，拿到4000左右的声望，可以节省五六天的时间。

一般玩家全清2张新地图二十多天可以解锁飞行，懒一点的玩家一个多月。爆肝的玩家20天不到。

8.2飞行解锁攻略视频

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以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.2飞行解锁攻略，希望对各位玩家有所帮助。