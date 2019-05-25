魔兽世界8.2飞行解锁需要多久 魔兽世界8.2飞行解锁攻略一览

魔兽世界8.2飞行解锁条件是什么?魔兽世界8.2飞行解锁需要多久?很多玩家还不知道怎么在魔兽世界8.2解锁飞行，不知道解锁的条件，也不清楚所需时间，下面小编为大家带来了魔兽世界8.2飞行解锁攻略，一起来看看吧。
魔兽世界8.2飞行解锁攻略
飞行解锁的条件在5月23号PTR更新后，补充了2条。解锁所需时间预计二十多天
现在的要求是：
锈栓抵抗军声望崇敬
剑鱼人/破镣者声望崇敬
争霸艾泽拉斯探路者，第一章
探索纳沙塔尔
探索麦卡贡
争霸艾泽拉斯探路者第一章 大部分人已经有了，2个新地图探索很简单跑跑就行。
然后就是2个新的声望崇敬了。
也许很多人觉得声望崇敬很简单做做主线和世界任务就行，但是纳沙塔尔和麦卡贡却不一样……
纳沙塔尔的主线在做完新地图的引导任务后，联盟阿珍，部落阿强会给你一个任务，让你完成120个纳沙塔尔的活动。
这个活动包括世界任务，日常任务，和纳沙塔尔地图上的各种任务。完成这个任务需要2个星期左右。
也就是到了新地图，你的主线会被卡住2个星期。然后才能继续进行下去……
而只完成引导任务，纳沙塔尔的剑鱼人/破镣者声望会在中立1000左右，完成外面的零散任务会有1000多。
也就是主线卡住2周的情况下，如果要解锁飞行，需要的声望数量是——
中立到友善2000+友善到尊敬6000+尊敬到崇敬12000=20000点左右
带契约全清赞达拉&库尔提拉斯世界任务，500~600点
纳沙塔尔一天5~7个世界任务
纳沙塔尔3个日常收集任务
外面偶尔有别的零散任务
麦卡贡也是类似情况，主线做完声望临近友善
然后在锈栓抵抗军基地有6~7个日常
外面有1到3个零散的任务
纳沙塔尔和麦卡贡的大使任务也会间隔刷在别的大使任务里，刷了的话一个给1500声望
也就是旧地图带契约，2个新地图纳沙塔尔和麦卡贡，一天能获取的量都在500~700点左右
爆肝玩家，能把赞达拉，库尔提拉斯，纳沙塔尔和麦卡贡所有世界任务全清的20天左右就可以解锁飞行。
一般玩家，清了纳沙塔尔和麦卡贡的任务和旧地图的大使，需要一个月左右解锁飞行。
懒一点的玩家，偶尔会漏一些任务，需要一个半月解锁飞行。
当然主线在2~3周左右完成了阿珍和阿强任务后，可以解锁后续主线任务，拿到4000左右的声望，可以节省五六天的时间。
一般玩家全清2张新地图二十多天可以解锁飞行，懒一点的玩家一个多月。爆肝的玩家20天不到。
8.2飞行解锁攻略视频
以上就是小编为大家带来的魔兽世界8.2飞行解锁攻略，希望对各位玩家有所帮助。
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