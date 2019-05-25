LOL挂机送人头被封号是真的吗 英雄联盟挂机送人头怎么封号

2019-05-25 11:35:44 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

近日腾讯游戏安全中心发布了关于挂机送人头会被封号的微博，微博中申明LOL挂机送人头真的会被封号了，而且会有相关的游戏提示和检测系统，下面小编就为大家相信说说LOL挂机送人头会被封号是怎么回事，供参考。

LOL挂机送人头会被封号是怎么回事

据@腾讯游戏安全中心 消息，LOL挂机送人头真的会被封号了!

相信有召唤师在游戏里已经发现，如果自己或者队友有消极游戏行为时，游戏界面均有提示，这个就是我们今天要说的新功能，消极游戏行为局内干预。

目前，局内干预功能已经全量上线，针对有挂机、送人头等消极游戏行为的召唤师会在游戏对局中收到警告，如下图：

消极游戏行为警告：

请积极对待游戏，严重的消极游戏行为将受到封号处罚!

不仅自己会收到警告，同队的召唤师也会收到提示，如下图：

系统提示：检测到玩家【******】疑似存在送人头/挂机等消极行为，已对其警告。持续的消极游戏行为将受到封号处罚!

英雄联盟挂机送人头怎么封号

对比往前的裁决之镰系统，以往挂机、送人头等行为的处罚是延迟匹配时间。

部分召唤师觉得这个处罚力度太轻，表示有些恶意挂机、送人头的玩家，等上几分钟，又可以匹配，继续挂机坑人，这样的处罚一点震慑力都没有。

但这次局内干预功能的上线，处罚就不仅仅是延迟匹配时间了，严重持续的消极游戏行为将会被封号!

对于这款功能的上线，大部分召唤师都非常支持，但也有小部分表示担忧和疑惑，咱们一起来看看到底在担忧什么。

玩的菜怕被举报送人头

网络掉线导致挂机

针对这些疑惑，蓝瑾特地找到了LOL的安全产品经理-鹏sir来解答大家的疑惑。

鹏sir

其实高玩都是从新手一步一步地锻炼出来的，没有人是天生高玩，都是通过后天的努力才能成为高玩。

所以针对因为技术比较差而被恶意举报送人头，这种情况是不会受到封号处罚的，而且我们的检测系统经过了全面优化，所以技术较为新手的召唤师可以安心。

除了送人头，有时候因外部原因导致游戏掉线、电脑死机等，是不会被判定为挂机行为的。我们的系统只针对恶意挂机的玩家。