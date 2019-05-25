12306候补抢票在哪 候补抢票操作步骤一览

2019-05-25 11:12:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

12306候补抢票功能开放，但还有很多网友不知道12306候补抢票功能在哪，12306候补抢票是怎么操作的，今天91小编给大家带来了候补抢票操作步骤一览，希望能够帮助到大家。

12306候补抢票在哪

当用户在12306APP上选择好自己需要出行的行程后，系统会显示对应可选的车次，若出现某一车次的车票已经售空，则有【候补】的按钮，点击这个按钮即可将自己的购票计划加入候补中，另外在右下角也增加了【候补下单】功能，用户可以查看自己的候补订单的情况，也可以进行编辑。

12306APP候补购票版 点击下载>>>

12306候补购票功能详细操作规则 点击观看>>>

12306怎么候补抢票

当旅客在12306网站(含手机客户端)购票，输入乘车日期、发到站等信息查询没有余票时，页面会在相关车次的席别余票显示列表中出现“候补”字样，旅客可根据需求点击相应车次、席别对应的“候补”区域，系统将该需求自动加入当前候补购票需求列表。

每位用户可提交1个候补订单，1个订单中可添加发到站相同(可以是同城的不同车站)的2个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加2个不同“车次+席别”的组合需求。

网站示意图1

网站示意图2

App示意图1