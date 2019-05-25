12306候补购票和抢票软件哪个好 两个软件优缺点分析

2019-05-25 11:10:22 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

12306候补购票和抢票哪个好?12306候补购票功能上线，主要是可以抢票，因此很多朋友会在想12306候补购票和抢票那个成功率高，那个比较好用。今天91小编给大家带来了两个软件优缺点分析，希望能够帮助到大家。

12306候补购票和抢票哪个好

毕竟12306是官方出的，自然是官方的比较好一点，目前已经经过试点，所以功能方面就不用担心了。候补购票功能不收取额外费用，抢票速度和成功率均优于抢票软件。

而且是可以选择不同的坐席的，每位用户可提交 1 个候补订单， 1 个订单中可添加发到站相同(可以是同城的不同车站)的 2 个相邻的乘车日期，每个乘车日期可添加 2 个不同“车次+席别”的组合需求。

兑现时，将根据您所候补列车的席位实际情况予以分配，多人出行时，可能分配到不同车厢，遇有卧代座时，将按座席予以分配。

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12306候补购票功能详细操作规则 点击观看>>>

12306候补购票下单抢票成功率是多少

旅客可通过12306网站或手机客户端购票，如遇所需车次、席别无票时，可按日期、车次、席别提交购票需求，预付票款后，售票系统将自动安排网上排队候补。进行候补购票服务试点的节前车次为：北京、沪宁杭、广东地区始发，终到四川、重庆地区的所有列车。节后车次为四川、重庆地区始发，终到北京、沪宁杭、广东地区的所有列车。

12306技术部主任单杏花表示，旅客提交候补需求，系统会按照提交需求的先后顺序，先到先得，而不是说谁交钱多谁优先。只要候补队伍中还有人，我们就不会把票放出来，会优先满足候补队伍中的人。截止目前，候补购票兑现成功率接近80%。

12306候补购票好用吗靠谱不

候补购票，指的是12306铁路官方的一种购票服务和方式。如果旅客想要购买的车票已经售完，在12306平台登记购票信息支付预购票资金后，如后期有退票、余票，12306系统将自动为该旅客购票，购票速度和成功率都较高，领先于抢票软件。