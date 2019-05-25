荣耀20和荣耀20Pro有什么区别 两者主要区别介绍

2019-05-25 11:09:13 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

华为荣耀20和荣耀20Pro有什么区别?荣耀在伦敦发布了荣耀新品旗舰机荣耀20系列，很多朋友会拿华为荣耀20和荣耀20Pro做比较，看是买哪个好，今天91小编给大家带来了两者主要区别介绍，希望能够帮助到大家。

华为荣耀20和荣耀20Pro哪个好

该系列最大亮点为配备今年最流行的4800万像素主相机，DxOMark评分排到了全球第二，还有旗舰级的麒麟980平台，挖孔屏，售价为499欧元起。

与华为P30系列一样，荣耀20系列同样分为20和20 PRO两部机型，但就不如表哥他们差别这么大，荣耀的这两兄弟主要只是相机部分差别，两机正面同采用6.26英寸的挖孔屏，2340*1080分辨率的LCD面板，也就无法搭载屏下指纹，但也没有用到后置式指纹识别器，而是选择了侧边。

新机的背面为玻璃材质，但没有配备无线充电，而在最重要的相机部分，两机都同为后置四摄系统，但荣耀20 PRO规格更高，为4800万像素的IMX586模组，配合f/1.4光圈的镜头，支持OIS防抖，一如今年的相机跑分惯例，荣耀这部新机在DxOMark的评分达到111分，紧跟在P30 Pro后面，另外副摄为800万像素的长焦相机，支持3x变焦，同样支持OIS。

华为荣耀20和荣耀20Pro有什么区别

在荣耀20上，长焦被换成了200万景深采集相机，主摄的镜头光圈也降为f/1.8，取消了OIS，还取消了激光对焦器，两机相同的部分是均有一个1600万像素超广角相机，以及200万像素的微距镜头，至于前置相机均为3200万像素，有点夸张

内部硬件方面虽然不如相机部分出彩，但也是目前华为系手机的最高配置了，搭载自家的麒麟980平台，带有石墨烯散热，其中荣耀20 PRO为8GB+256GB存储组合，而20为6GB+128GB的组合，均支持EROFS文件系统，还有Game Turbo 3.0游戏加速等软件技术。

而在电池容量上两机也有不同，20 PRO有4000mAh，20则降到3770mAh，但均支持最高22.5W的快充，此外荣耀这两部新机还支持号称9.1声道天空环绕音效，以及耳道补偿的音频技术。

最后价格部分，荣耀20在海外的售价为499欧元，而20 PRO为599欧元，作为2019年的旗舰机还相对便宜，而国内发布会将在本月31日举行，届时会公布国内售价。