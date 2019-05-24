全面战争三国有水战吗 赤壁战役主要说明

2019-05-25 11:05:00 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国有水战吗?相信很多玩家都期待的赤壁的这场水战，那么游戏中赤壁这场战役怎么样呢?今天91小编给大家带来了赤壁战役主要说明，希望能够帮助到大家。

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全面战争三国曹操势力玩法

赤壁战役说明

赤壁战役大家都知道，也很熟悉什么草船借箭，借东风的典故都出自赤壁之战。

这也是三国史上为数不多的水战，而游戏中是否能展现出赤壁之战的宏伟呢?

根据之前官方给出的试玩来看的话，赤壁之战可以说是缩水到了极致，可以操控角色也是等到曹老板的船被烧的CG之后才可以。

基本没有水战和陆地战斗差不多。虽然说场上有船但是基本是装饰用的，打架全都打到岸上了。