全面战争三国宫府怎么玩 宫府玩法技巧分享

2019-05-25 11:00:05 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

在游戏中有一个宫府系统，相信部分玩家还不是很清楚该怎么玩，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了宫府玩法技巧分享，希望能够帮助到大家。

府署

宫府中包含了玩家所在派系对的宫廷、府署、职位以及家族树等信息，玩家能够对内部结构进行查看调整。在地图上可以通过“2”键快速打开。

在府署中玩家可以给手下的将领委任官职和其他00活动，位于上层的是目前的当权者和储君，候选人必须是家族中人，通过收养有增益的人才也是一个不错的办法，在达到“王”之后才能开启丞相职位。下面的是一些重要的官职，不同的职位需要一定的条件才能任职，任职后将领将获得同时更高的职位和俸禄，同时将领也会给郡国带来收益。

已经任职的将领则能够进行其他管理：

放逐：辞退将领，获得资金并降低整个派系满意度

晋升：提升名爵，将领满意度和忠诚度增加，花费增加

找回将领：撤回将领及其部曲

撤职：从整个派系辞退

请求援助：获得资金，降低忠诚度和整个派系满意度

撤离岗位：撤职，将领满意度降低