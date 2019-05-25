三国全面战争董卓怎么过 董卓开局方法分享

2019-05-25 10:58:52 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

三国全面战争中，董卓是要完成一次统一才能解锁的势力，为了大家能够更好的体验游戏，今天91小编给大家带来了董卓开局方法分享，希望能够帮助到大家。

《全面战争三国》初始版本中，增加了僭主势力的董卓剧本。下面就为大家带来《全面战争三国》董卓阵营的特性介绍。

董卓：初始难度困难。

人物特长为先锋，擅长突破敌军部队，但对将领能力较差，需要配合冲击骑兵和戟骑兵。集结时间减少1，抵御敌军时士气减10。

派系专攻为威慑，影响公共秩序和腐败，花费政治胁迫力。威慑会随着毁灭城镇增加，但会根据晋升人物减少，也会随时间降低。游戏风格为压制与控制。

特殊兵种西凉骑兵，司职突击，冲锋性能优秀，但远程抗性较低。进阶兵种为重装西凉骑兵。

特殊建筑强征，提升新募部队的初始等级，增加每季部曲部署，增加公共秩序，减少集结时间，减少重新部署成本，但减少人口增长。

特殊政策毁灭，能毁灭城镇提升威慑。特殊政策胁迫，能增加外交条件接受概率，也能提升威慑。