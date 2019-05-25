全面战争三国全势力都怎么样 各个势力优缺点分析

2019-05-25 10:57:12 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国有着很多很多势力，那么这些势力分别都是怎么样的呢？今天91小编给大家带来了各个势力优缺点分析，希望能够帮助到大家。

《全面战争：三国》初始版本中，共有14个可供玩家选择的阵营，包括6联军，3朝廷，2贼徒和预购DLC的3黄巾。下面就为大家带来《全面战争：三国》全阵营的特色介绍。

曹操：初始难度简单，也是推荐新人游玩的剧本。

人物特长为指挥，效果是激励友军部队，但本身战斗能力较差，需要有近战士兵保护。骑兵的维持费降低10%，军队补给增加15。

派系专攻为信誉，可以引发派系战争，影响外事关系，同时信誉随时间恢复。游戏风格为外交操控。

特殊兵种虎豹骑，司职全能，远程抗性优秀，但伤害较低。进阶兵种为重装虎豹骑。

特殊建筑军屯，能在增加粮食和补员的同时加强守备。特殊建筑屯田，提升新募部队的初始登记，增加粮食产出，减少重新部署成本，但会降低人口增长。

刘备：初始难度普通。

人物特长为指挥，效果是激励友军部队，但本身战斗能力较差，需要有近战士兵保护。公共秩序增加4，民兵步兵维持费降低50%。

派系专攻为齐心，提升声望，解锁太守职位，并提升收入。如果将领感到满足，则齐心提升，特殊的差事可以增加满意度。游戏风格为同伴之谊。

特殊兵种益州弓箭手，司职后排，近战能力提升，但降低对抗骑兵时的防御。进阶兵种为益州神射手。

特殊建筑蜀汉税务府，增加农业产值，但降低公共秩序。

特殊政策合邦，能在一开始就与其他派系联合，还能接管汉室城镇。

孙坚：初始难度普通。

人物特长为铁卫，擅长坚守。由己方或盟友水域开始回合时战役地图移动距离增加25%，进攻时士气增加10。

派系专攻为英武，降低部队征募及维持费用，提高人物的满意度。当战斗杀敌数超过敌方时可以获得英武。游戏风格为扩张。

特殊兵种佣兵伯长，此类雇佣部队可以直接部署，无需集结时间。兵种包括雇佣弓箭手、雇佣步兵和雇佣骑兵。

特殊建筑佣兵哨所，可以招募佣兵，能提升商业产值，提升补员。

公孙瓒：初始难度普通。

人物特长为先锋，擅长突破敌军部队，但对将领能力较差，需要配合冲击骑兵和戟骑兵。支援范围增加50%，所有冲击骑兵护甲增加12%。

派系专攻为军政，拥有独特的御史职位，但限制太守任命。游戏风格为军武平衡。

特殊兵种白马掠袭骑兵，司职游击，机动性提升，但护甲降低。进阶兵种为白马义从。

特殊建筑军武府，增加所有资源收入，同时增加公共秩序。

袁绍：初始难度普通。

人物特长为指挥，效果是激励友军部队，但本身战斗能力较差，需要有近战士兵保护。士气增加6，伯长征募与维持费用降低50%。

派系专攻为世系，可以征募新人物，有高级的占领选项以进行强化和补给，可以在游戏开始时结盟。该派系组建的同盟和联军中的成员可以提供世系点数。

袁绍可以委任带领着不同兵种部队的低阶校尉或伯长，而不是英雄猛将。

特殊兵种邺国勇士，司职全能，提升冲锋能力，但降低对远程兵种的防御力。进阶兵种为河北卫军。

袁术：初始难度极难。

人物特长为指挥，效果是激励友军部队，但本身战斗能力较差，需要有近战士兵保护。工商业产值增加25%，敌方细作在我方进行活动时，隐秘情报网花费增加15。

派系专攻为正统，声望提升，可以征募新人物，可以在游戏开始时结盟。签署独特的外事条约可以获得正统。游戏风格为专制、财政。

特殊兵种虎捷军，司职前排，士气提升，但降低对抗骑兵时的防御。进阶兵种为左阵军。

特殊建筑仲家公府，增加所有资源产值，但减少传承。

特殊政策商贸投资，可以提升贸易产值。

孔融：初始难度困难。

人物特长为军师，能有效削弱敌军部队和将领的作战能力，还可以给友军布阵，但自身很脆弱，需要配合远程兵种。人口增长提升5000，贸易影响增加50%。

派系专攻为贸易垄断，可以对其他派系进行贸易垄断。人口能够提升贸易影响。游戏风格为贸易与人口。

特殊兵种北海之怒，司职游击，破甲能力提升，但降低对抗骑兵时的防御。进阶兵种为建安雷霆军。

特殊建筑学府，增加人口增长，增加各种资源产值，增加公共秩序。

特殊政策治学，可以增加商业产值。

制胜之道为忠于汉室，无法夺取帝位称帝，只能攻取当期皇帝所在的都城称帝。

刘表：初始难度困难。

人物特长为指挥，效果是激励友军部队，但本身战斗能力较差，需要有近战士兵保护。满意度增加10，公共秩序增加2。

派系专攻为养和致知，幕僚导师可以增加人物获得的经验。游戏风格为人物与政治。

特殊兵种荆州步兵，司职反骑兵，护甲增加，士气提升。进阶兵种为中护军。

特殊建筑客栈，可以增加人物经验，提升商业产值。

特殊职位县府学士，可以提升人物经验。

制胜之道为忠于汉室，无法夺取帝位称帝，只能攻取当期皇帝所在的都城称帝。

马腾：初始难度困难。

人物特长为先锋，擅长突破敌军部队，但对将领能力较差，需要配合冲击骑兵和戟骑兵。冲击骑兵的近战伤害增加10，丝绸想要的产值提升100%，羌人部队维持费减少15%(仅当该人物是丞相、储君或派系领袖时生效)。

派系专攻为治戎讲武，军队可以寻觅粮食，军事补给加成增加。游戏风格为骑兵与军事给养。

特殊兵种羌族猎手，司职游击，免疫疲劳，提升近战能力。特殊兵种羌族劫匪，司职包抄，免疫疲劳，但降低对远程部队的防御力。

特殊建筑西凉补给，提升觅食带来的粮食，提升友军军事补给，降低敌军军事补给。

制胜之道为忠于汉室，无法夺取帝位称帝，只能攻取当期皇帝所在的都城称帝。

张燕：初始难度困难。

人物特长为战士，善于对抗敌军将领，但对抗部队能力欠佳，建议配合持矛步兵或大刀步兵。有森林适性，战后掳掠收入增加25%。

派系专攻为左右逢源，提升与黄巾军的外交，攻击时可以伏击。游戏风格为设伏与长袖善舞。

特殊兵种黑山劫匪，司职突击，可以造成惊吓与游击部署。特殊兵种黑山贼徒，司职反制骑兵，可以造成惊吓与游击部署。特殊兵种黑山猎手，司职后排，可以造成惊吓与游击部署。

特殊建筑黑山匪窝，有三种用途，可以选择：增加公共秩序，提升太守上限，提升于汉帝国派系的外交关系;或者提升军队上限，增加补员增加劫掠收入;或者提升与黄巾派系的外交关系，提升细作上限。

郑姜：初始难度极难。

人物特长为战士，善于对抗敌军将领，但对抗部队能力欠佳，建议配合持矛步兵或大刀步兵。集结时间减少1，附庸贡献增加50%。

派系专攻为恶名，能提升声望，提升人物经验，提升人物满意度和士气。恶名会随着时间减少。游戏风格为侵略扩张。

特殊兵种隐斧军，司职突击，提升冲锋能力，但降低对抗骑兵的防御。进阶兵种为魁首前军。

特殊建筑贼巢，可以增加补员，但降低产值。特殊建筑贡堂，能提升贡带来的产值。

何仪：初始难度困难。

人物特长为医士，擅长鼓舞士气及远程作战，但不擅长近战。远程部队维持费降低15%，士气提升6。

派系专攻为何仪之才，能提升补员，人口降低征募费用。游戏风格为人口。

特殊兵种游侠，司职前排，护甲较强，可以游击部署。

特殊建筑乡村医士，可以增加人口增长和公共秩序。

特殊政策为救助伤患，增加人口增长和商业收入。

龚都：初始难度极难。

人物特长为宿将，擅长与众多敌军交战，但容易受到破甲伤害。位于敌方领土时军队补给增加5，所有持矛步兵护甲增加10%。

派系专攻为龚都之才，增加战役地图移动距离，增加战后掳掠收入。游戏风格为劫掠与洗劫。

特殊兵种捍地军，司职前排，护甲优秀，近战能力强。

特殊建筑游击战，提升战后掳掠收入，提升军事补给。

特殊状态解放，能减少敌对郡国的公共秩序，从当前区域窃取粮食和补给。

黄邵：初始难度极难。

人物特长为学士，擅长对付敌军将领及高技能对手，但容易受到数量压制。人口增长提升4000，近战步兵近战闪避增加10。

派系专攻为黄邵之才，能提升人物经验，增加研发速率。游戏风格为科技与智慧。

特殊兵种神箭团，司职压制，远程伤害优秀，但近战非常脆弱。

特殊建筑园林，提升研发速率和满意度。

特殊政策求贤，有概率找到优秀的人物。