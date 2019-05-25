全面战争：三国雪地有什么用 雪地主要作用介绍

2019-05-25 10:50:17 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

三国：全面战争中雪地有什么用呢，很多小伙伴可能都不太了解，今天91小编给大家带来了雪地主要作用介绍，希望能够帮助到大家。

地形及天气作用效果详解

地形

不同的战场具有不同类型的地形，这些地形。这些可以帮助或阻碍军队行进和扎营，从而为他们提供相应的战术优势或劣势。

森林：

+25%远程抗性。密林之下，危机重重，可以隐藏所有部队。

具有隐匿林中能力的单位在森林中保持静止能够隐藏在敌军的视野之外。

森林能够降低步兵和骑兵的移动速度，同时提供了抵御射弹(矢石)的能力。

燃火投矢可使树木燃烧。

丘陵：

丘陵是宝贵的战略要地。

远程单位占据高海拔的位置能够拥有更清晰的火力线，并根据其在目标上方的高度获得伤害加成。

近战单位能够对处在较低海拔的单位进行更有效的战斗，因为从下坡冲锋的单位将获得更大的动力，增强其冲击伤害。

并且需要上坡的部队会得到速度减益，导致单位移动减缓并且冲击伤害也会减少，作战效果降低，同时疲劳度惩罚更大。

沙地：

路过沙地的所有单位移动速度都会减半，并且沙漠环境会增强疲劳效果。

浅水：

浅水区域，例如河流和沼泽，路过浅水区域的所有单位速度都会降低。

锐石：

石质表面非常尖锐，例如某些河床和河岸，会减少扎营或路过的所有单位的近战防御。

雪地：

雪地能够使路过的所有单位降低移动速度，并且减少轻型步兵和骑兵单位的近战防御。

威胁

在战斗中，某些单位会在对战特定单位时显现出特别大的优势或劣势。

选择某友方单位之后，可能会看到一个红色三角形的【!】标志出现在特定的敌方单位上方，这些敌方单位就是对你所选择的友方单位威胁最大的敌人。

天气

某些天气影响会影响军队的战斗能力。例如雨水会延缓火势对易燃风景的影响;极度高温或寒冷会带给士兵额外的疲劳度;雾会严重阻碍视线。