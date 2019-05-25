DNF剑鬼被动技能怎么加点 剑鬼被动技能最佳加点推荐

2019-05-25 10:45:16 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF鬼剑士第五个新职业剑鬼在今天正式上线，很多人非常好奇被动技能的搭配，那么剑鬼被动技能怎么加点呢?今天91小编给大家带来了剑鬼被动技能最佳加点推荐，希望能够帮助到大家。

DNF剑鬼被动技能怎么加点

被动技能介绍

剑影皮甲精通和基础防具精通我们就说了，毕竟95史诗可以转甲。

15级被动-鬼人化：1级精通被动，学习后改变剑影的攻击形态，普攻变成了双刀，前冲攻击时可以施放技能，鬼斩和三段斩变成特殊的形态，并且拥有了后跳斩，还不会被嘲讽少壮不努力，后跳带剑气的那种哦

20级被动-剑影太刀精通：使用太刀可以增加物理攻击力和命中率，10级精通为20%的物理攻击力和8%的命中率，每增加1级提升1%的攻击力攻击0.5的命中率，20级上限。

25级被动-幻鬼之力：10级精通增加15%的攻速和移速，10%的暴击率和30%的暴击伤害，每增加一级提升1%的速度和暴击伤害，0.5%的暴击率。20级上限。

一觉被动-鬼夜：10级基准增加26.5%的技能攻击力和7%的暴击率，每增加1级提升1.5%的技能攻击力和0.5%的暴击率。

二觉被动-鬼咲(xiao第四声)：固定减少1秒后跳斩和三段斩的CD，固定增加【鬼步】25%的Y轴攻击范围，十级增加42%的技能攻击力，每增加1级提升2%。