DNF剑影被动技能怎么加点 被动技能最佳加点推荐

2019-05-25 10:44:07 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF在今天更新了两个新职业，一个是奶萝，另外一个就是大家所说的剑影。那么作为鬼剑士新职业，剑影被动技能怎么加点呢?今天91小编给大家带来了被动技能最佳加点推荐，希望能够帮助到大家。

剑影被动技能怎么加点

被动技能介绍

剑影皮甲精通和基础防具精通我们就说了，毕竟95史诗可以转甲。

15级被动-鬼人化：1级精通被动，学习后改变剑影的攻击形态，普攻变成了双刀，前冲攻击时可以施放技能，鬼斩和三段斩变成特殊的形态，并且拥有了后跳斩，还不会被嘲讽少壮不努力，后跳带剑气的那种哦

20级被动-剑影太刀精通：使用太刀可以增加物理攻击力和命中率，10级精通为20%的物理攻击力和8%的命中率，每增加1级提升1%的攻击力攻击0.5的命中率，20级上限。

25级被动-幻鬼之力：10级精通增加15%的攻速和移速，10%的暴击率和30%的暴击伤害，每增加一级提升1%的速度和暴击伤害，0.5%的暴击率。20级上限。

一觉被动-鬼夜：10级基准增加26.5%的技能攻击力和7%的暴击率，每增加1级提升1.5%的技能攻击力和0.5%的暴击率。

二觉被动-鬼咲(xiao第四声)：固定减少1秒后跳斩和三段斩的CD，固定增加【鬼步】25%的Y轴攻击范围，十级增加42%的技能攻击力，每增加1级提升2%。

本体剑术技能

15级鬼连斩：三段攻击技能，攻击速度慢，但配合鬼步释放攻击范围和伤害可观，建议点满和出TP，续航清图的非常实用。30级点被动【鬼连斩：极】可以追加一次交叉攻击，增加三段攻击伤害。

25级鬼连牙：一个聚怪技能，使用鬼步柔化聚怪的范围非常大。功能性技能，点1级就好。

35级魂破斩：原地施放下劈斩击，使用鬼步柔化后快速向前位移斩击，在移动范围均能造成伤害。建议点满。

45级冥灵断魂斩：没有柔化时，原地挥斩，并且有一个前摇动作，施放比较慢，柔化后范围更大，同时快速向前位移挥斩。技能伤害极高，在韩服柔化前后伤害差距很大，必满SP和TP。

80级裂魂乱舞：五段攻击技能，前三段斩击速度非常慢，鬼步柔化后可以快速向前位移并发动终结斩击。必满核心输出技能。