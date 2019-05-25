DNF奶萝被动技能怎么加点 奶萝被动技能加点推荐

2019-05-25 10:42:57 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

DNF奶萝作为新职业，于奶萝刚刚上线，所以很多人对于被动技能并不熟悉。那么奶萝被动技能怎么加点呢?今天91小编给大家带来了奶萝被动技能加点推荐，希望能够帮助到大家。

DNF奶萝被动技能怎么加点

奶萝被动技能点评

被动：人偶操纵者

这一个是转职小魔女后自动学习1级的被动，主要属性是增加小魔女的智力和改变小魔女的攻击属性，学习后自带暗属性攻击。智力的增加并不是固定的，学习等级越高增加的智力数值越高，1级增加77点，29级增加273点。

被动：黑魔法扫把

转职自带被动技能，改变普攻为魔法独立伤害，学习后增加小魔女的施放速度和命中率，可惜居然不会飞~

被动：邪恶的好奇心

20级被动，学习后增加技能攻击力和魔法暴击率，10级基准为20%的技能攻击力和10%的魔法暴击率，每提升1级增加1.5%的技能攻击力和2%的魔法暴击率。

被动：人偶篮子

25级核心被动，1级精通，学习后可以使用人偶诅咒系技能，并且这是一个特别的被动，可以开启和关闭，关闭后使用人偶技能时不会对怪物造成伤害。学习后入场带2个人偶，学习二觉被动是3个，储存上限是4个人偶。

被动：少女的爱

一觉被动技能，增加全队包括自己在内的攻速移速和四维，18级基准增加11.3%的速度，397点力智，153点体精。

力智每增加1级平均提升22.5，并且这一个智力计入奶量的哦!

被动：冥月绽放

二觉被动，攻击敌人时全等级固定减少敌人20点属性抗性，可以叠加3次;增加230点智力，每级提升10点;增加40%的技能攻击力，每级提升2%。并且学习后诅咒人偶入场额外增加1个，也就是学习二觉被动入场有3个人偶。