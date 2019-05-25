全面战争三国新手常见问题有哪些 新手常见问题汇总介绍

2019-05-25 10:40:59 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争：三国的上手门槛不低，有不少从本作新入全战坑的新手玩家难免会遇到各种问题，入门有哪些需要注意的点呢，今天91小编给大家带来了新手常见问题汇总介绍，希望能够帮助到大家。

新手常见问题指南

绝对不要当这款是三国志。

首先要说的是控兵：剑兵，矛兵，弓兵，骑兵，攻城武器。

为什么的骑兵很容易死?

骑兵的确克制剑兵，但是要建基在冲锋上。

别以为冲进去剑兵中，就能贴面砍赢，其实骑兵贴面砍和步兵对砍，是很亏的。

骑兵的正确用法是：冲锋>拉后>再冲锋。

为什么弓兵射敌人步兵不痛?

弓兵不是纯克步兵，因为有些步兵带盾，有些配厚装甲。

弓箭对付这类型敌人打不痛，所以要经常查看对方兵种的特性。

为什么剑兵打不过敌方的矛兵?

剑兵通常都能赢矛兵，不过士兵有疲劳值，不断奔跑和战斗，会减少疲劳值。

当士兵非常疲劳时，攻速会减慢，攻击力下降，所以控兵时别一伙儿冲进战场哟~

为什么我的士兵动不动就举白旗?

士兵举白旗，取决于三种，疲劳值，敌方人数，哪面遇敌。

当敌方人数压倒性占优，方士兵的士气会大降。

所以新手别将资源集中在高级兵上，导致整体士兵人数太少。

疲劳值对士兵也有一定的影响。

一个部队有三面：正面，侧面，背面。

正面对砍士兵扣最少，侧面会扣少量士气，背面扣士气扣最多。

所以骑兵从人家屁股撞上是最爽的。

为什么弓兵站在原地给剑兵打?

AI的弓兵/弓骑每队会边跑边打，而我方的士兵却一动不动。

其实这是一个功能，叫散兵模式，在部队指令最后的一个。

而新手当遇上AI，弓兵都是有散兵模式，你只能用骑兵弄死他们。

如果是弓骑，你当能乖乖用远程和它们远射。

为什么系统永远都会判定我方没胜算?

有时候敌人数量比方少，方明明有城墙，各种加成优势。

但系统往往会说我方将会在自动战斗中战败?

其实老玩家都知道，这个系统判定准确度很低。

甚至战锤1有个笑话：帝国有星际战士，这星际战士其实只是偏弱的兵种。

实战并不强，只不过佩带小火枪，能砍能射而已(还不痛)，但是自动战斗判定分数特别高。

导致有玩家带全部都带星际战士，只按自动战斗来取胜。

所以尽量用手动战斗尝试一下。