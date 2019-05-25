全面战争三国怎么快速赚钱 快速赚钱渠道分享

2019-05-25 10:40:09 来源：91单机游戏 编辑：火红橘子

全面战争三国怎么在前期快速的赚钱呢?这个问题应该是很多的小伙伴们都想知道的。今天91小编给大家带来了快速赚钱渠道分享，希望能够帮助到大家。

说到种田，如果想着一口气种到顶级城市再扩张无疑会错失良机，因此有必要介绍一下最有性价比的选择。

首先是工业城

工业值很容易弄到很高的基础值，而加成则弥足珍贵，四级城就能吃到85%的加成，图上的两个提供基础值的建筑还没有升到四级，升到四级的话可以再多提供200*1.85=370 金钱收入。这还是最垃圾的地皮，试想一下鄱阳建成这样会是多恐怖。当然升到七级才是完全体，不过建设四级工业城绝对是前期珍贵金钱的最好去处。

与工业相反，商业建筑提供很高的加成，而基础值则比较珍惜。

虽然用的是5级城，但是农业建筑可以不造。如果把三个建筑升到四级可以再多提供三百点左右的收入。回本会比工业城慢一点，不过还是要因地制宜。我用的也是最差的地皮，建业是什么样可以自行想象或者哪个计算器算一下。

粮食如果缺少会带来一系列问题，但是有很多粮食除了在外界时当货币用也提供不了更多的收益。够用就行，前期不介意投资。想用农业建筑赚钱也不是不行，农业的加成可以跌的很高但是缺少增加基础值的手段，因此卖粮食的建筑是必需品。靠卖粮食赚钱更像是资源利用，不能当作主要的收入来源。