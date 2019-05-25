全面战争三国多人模式读档怎么弄 多人模式存档机制攻略

2019-05-25 08:56:55 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道多人模式吧，那么多人模式怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

多人模式存档机制说明

相信有不少玩家拉上了自己的朋友在游戏下载完之后就开始尝试多人联机模式，奋战一夜。虽说每个回合都能看到有存档提示，但是早上打开游戏的时候再次看看是没有存档记录了。这是怎么回事呢?

这里小编要说一下多人联机模式的存档是保存在房主那里的。如果你只是加入他的游戏中你的电脑里是没有多人模式的存档的。