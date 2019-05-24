全面战争三国武器装备怎么样 武器装备饰品获得攻略

2019-05-25 08:55:42 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道武器装备饰品吧，那么武器装备饰品怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

全面战争三国武器装备饰品怎么获得?想必很多朋友都还不是很清楚吧。

武器装备饰品获得方法介绍

获得方法有很多种：

一、每场战斗下来都会获得一些物品，有的好，有的差。

二、有些任务奖励很好的装备。

三、城市左下角的差事也是可以随机获得一些装备。

有些装备有套装效果，有些没有。

以上就是小编给大家带来的全面战争三国武器装备饰品获得方法介绍，想必大家都了解了吧。