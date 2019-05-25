全面战争三国鼠标失灵bug是什么 鼠标失灵bug解决攻略

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道鼠标失灵吧，那么鼠标失灵怎么解决呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！
游戏正式发售后，有些玩家在游戏过程中遇到了一些常见问题，比如鼠标失灵，那么怎么解决呢?
鼠标失灵bug解决方法
最粗暴的解决方式是在画面设置为窗口模式。
CA给了个解决办法，我还没试，就是删除掉图中的这个文件(在C盘用户)，你们可以赶紧试试反馈一下。
以上就是关于游戏中鼠标失灵的相关应对方法，希望可以帮大家解决这个困扰。
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