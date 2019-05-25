全面战争三国诸葛亮招募在哪里 诸葛亮招募方法攻略

2019-05-25 08:43:15 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道诸葛亮招募吧，那么诸葛亮招募怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

要说谁是三国里最有名的军事，那应该就是诸葛亮了。在全面战争三国中我们诸葛亮该怎么招募呢?

诸葛亮招募方法

如果你选择的是开局选择的是刘备的话，就不用担心招募的问题了，前期徐庶是会主动加入你们的。等待徐庶加入曹操之后会触发三顾茅庐事件，之后诸葛亮就自动加入到刘备阵营了。

如果你选择的不是刘备也想要招募诸葛亮的话则需要一定的运气了。刘备已经得到了诸葛亮，我们要灭了刘备的势力时候可能会在招募中看到诸葛亮。