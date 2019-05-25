全面战争三国点改革秒退怎么样 点改革秒退解决方法攻略

2019-05-25 08:39:58 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道点改革秒退吧，那么点改革秒退怎么办呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

如果你的秒退情况如下，按照我的方法设置可以避免秒退。

条件：使用超过了2K分辨率的显示器，使用2070 2080 2080TI显卡。

秒退发生：载入档后不进行战斗 第一次点改革不秒退 只要进行过手动战斗点改革就秒退 进行过其他界面操作点改革秒退。

解决方案：与分辨率无关 进过实验与分辨率没有关系 其他设置按照上面的设置画面 怀疑问题是出在调用画面资源上面，改后没有秒退过。

目前来看是游戏画面问题，改革秒退大概率出现在高端显卡，降低画面就可以不秒退。

遇到全面战争三国点改革秒退不知道怎么办的同学，可以尝试下上面的方法，希望对大家游戏有帮助。