全面战争三国曹操信誉怎么样 曹操信誉玩法攻略

2019-05-25 08:38:54 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在全面战争三国游戏中很多小伙伴不知道曹操信誉吧，那么曹操信誉怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

信誉条满值为100点，目前有两个用途，挑拨某个派系与某个派系宣战(耗费75点)，改善某派系或激怒某派系与自己的关系(耗费25点)。原本我以为信誉值满一百后会升级什么奇怪的属性，后来发现并不是，这是一个消耗属性，不用掉就会一直留着。

丞相开局我目前遇到的问题是穷，容易被人宣战。对于宣战我的策略是搞好二袁的关系，别的派系一律不管。也就是这一过程中，尝试出了信誉的用法。

怎么利用信誉的挑拨技能搞钱呢?我原本的想法是挑拨我的两个对手方打架，从中渔翁得利，比如何仪和陶谦。随后发现两方都比较弱小，对我派系持忌惮态度，一挑拨直接导致这个技能的外交值为-9，我还得自己贴钱贴物才能完成这个挑拨。

随后转念一想，挑拨原来就已经是宣战的派系，袁术和陶谦，事情顿时就变得不一样了。外交值直接9，人傻钱多袁术同学，直接支付了一千的首付和每回合三百块的分期，在我的挑拨下继续对陶谦宣战，成了～

简单总结，挑拨可以用来加深已有宣战派系之间的关系，类似煽风点火，由于他们已是宣战，使用挑拨会产生正的外交值，就可以换钱换物(换老婆)。

以上就是这篇全面战争三国曹操信誉玩法分享的全部内容了，希望能够帮助到各位玩家。