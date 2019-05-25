dnf旅行图章怎么样 旅行图章用法攻略

2019-05-25 08:32:28 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道旅行图章吧，那么旅行图章怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

很多小伙伴们都在问dnf中的旅行图章有些什么用呢?

dnf旅行图章有什么用

*旅行图章为账号绑定道具，于2019年7月18日06:00统一删除

*所有通过旅行图章兑换的道具全部为账号绑定，于2019年7月18日06:00统一删除

*打开泰波尔斯通行证礼袋、微型粒子加速器礼袋、超星空裂缝通行证礼袋获得的道具全部为帐号绑定，且于2019.07.18 06:00删除。

以上就是小编为大家带来的关于dnf旅行图章用处的相关介绍啦!