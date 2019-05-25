dnf异世界的圣金币怎么样 异世界的圣金币获得攻略

2019-05-25 08:31:33 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道异世界的圣金币吧，那么异世界的圣金币怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

dnf中异世界的圣金币要怎么获取呢?有什么用处呢?可能好多小伙伴们都不知道。

dnf异世界的圣金币怎么得

对于新道具【异世界的圣金币】获取途径，目前玩家可以通过过关推荐地下城得到，每天获取的上限是15个。

玩家过关地下城后，修理NPC会变成雷姆，和雷姆对话可以看到出售三种道具，【雷姆亲手做的三明治】、【蛋黄酱蒸土豆】、【蛋黄酱烤地瓜】，每个道具都可以用【异世界的圣金币】来购买，花费是5个，也就是说一天最多可以购买到3个雷姆出售的道具。这些雷姆出售的道具用于活动【从心开始遇见异世界少女】

玩家使用【雷姆亲手做的三明治】、【蛋黄酱蒸土豆】、【蛋黄酱烤地瓜】和赛丽亚房间的NPC【爱蜜莉雅】对话，给予她这三种食材，可以得到【爱蜜莉雅的心意】。

DNF异世界的圣金币怎么得到就是这样，目前活动开启当中，玩家可以过关推荐地下城得到该道具。

以上就是小编为大家带来的关于dnf异世界的圣金币相关介绍啦!