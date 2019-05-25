dnf爱蜜莉雅的心意怎么样 爱蜜莉雅的心意获得攻略

2019-05-25 08:30:38 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道爱蜜莉雅的心意吧，那么爱蜜莉雅的心意怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

可能还有不少小伙伴们都不知道dnf新上线的活动中爱蜜莉雅的心意要怎么获得吧?

dnf爱蜜莉雅的心意怎么获得

《DNF》Re0第二弹 - 从心开始遇见异世界少女

活动时间：5月23日~6月6日

活动内容：

雷姆亲手做的三明治

蛋黄酱蒸土豆

蛋黄酱烤地瓜

收集爱蜜莉雅的心意/真心可兑换奖励。

以上就是小编为大家带来的关于dnf爱蜜莉雅的心意获取方法介绍啦!