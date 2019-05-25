dnf师徒系统怎么样 师徒系统玩法攻略

2019-05-25 08:29:34 来源：91单机游戏 编辑：透透的

相信在dnf游戏中很多小伙伴不知道师徒系统吧，那么师徒系统怎么玩呢？接下来与91单机小编一起来看看吧！！

关于dnf2019年的师徒系统，可能还有很多小伙伴们都还不是很了解，目前已经正式上线了，已经有很多小伙伴们体验过了，其实玩法呢，并没有很复杂。

dnf师徒系统怎么玩

关于师傅和徒弟资格的获取方法其实非常的简单，大家只需要与五陵区域的怀隐进行对话之后，就可以获取到资格了。那么怎么才能成为师父，怎么成为徒弟呢?判断的标准可能是以冒险团通关超时空漩涡次数来作为评判，次数超过了一定数量就是师父，相反就是徒弟了。当然了，在成为徒弟的玩家也可以在出师之后就转换成师父，师徒资格是账号绑定的。

关于师父要怎么收徒呢?在成为师父之后，可以直接在师徒公告栏中发布招募的广告，在广告发布了之后，如果是收到了拜师的邀请，就会有组队一样的窗口进行一个提示，大家直接点击确认收徒就可以啦!

那么徒弟怎么拜师呢?也是直接在公告栏上查看正在找徒弟的公告，然后点击可以查看玩家的装备等等，之后申请，如果通过了就可以啦!dnf师徒系统玩法介绍2019

大家在师徒关系中是可以查看到师徒地下城的完成情况的，只需要达到了目标之后就可以获取到师徒通宝啦!徒弟们只需要达成目标之后就可以获取到修炼度和徒弟通宝，累计满了百分之百修炼度就可以出师啦!还有全勤完成了的吧，每周最多可获取到百分之49的修炼度和490个徒弟通宝，可能需要至少三周的时间才能够出师吧!收集徒弟通宝，可以在怀隐处兑换奖励，从拜师到出师，共计可获得1000个徒弟通宝，第一天即可拿到至少250个徒弟通宝，不兑换药的情况下刚好全部拿完。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于关于dnf师徒系统的相关介绍啦!赶紧去试试吧!